Luso: “Una distancia de siete puntos con el tercero es muy grande”

“Trabajar desde el convencimiento, creer en lo que estamos haciendo y disfrutar”, esta es la fórmula para regresar a la senda del triunfo que señalaba Luso Delgado este miércoles tras el entrenamiento del Huesca, celebrado en el IFPE Montearagón. Porque para el zaragozano, el pequeño bache de resultados que atraviesa el conjunto, tras dos derrotas y un empate, entra dentro del guión previsto, y por ello llama a la calma destacando la normalidad de la situación. “A todos los equipos les llega un momento así. Es muy complicado tener una temporada inmaculada. Ha habido un poco de todo: rivales de entidad, bajas... al final no se puede ganar todo”, decía el jugador en la sala de prensa de El Alcoraz, apelando también a que en este mismo tramo el Huesca ha hecho “más cosas buenas que malas”, centrándose especialmente en el encuentro del pasado domingo contra el Almería. “Nos tiene que reforzar porque es un empate bueno tal y como se puso el partido. Cuando no puedes ganar, siempre es importante llevarte un punto. Tenemos que pensar que seguimos imbatidos en El Alcoraz pese a quedarnos con nueve, y que no perdimos la ambición y seguimos amenazando hasta el final. De hecho los últimos minutos se jugaron en su área, que es algo de elogiar”, recordaba Luso.

Defendía además la renta con la que cuenta el Huesca respecto al tercero. “No es habitual que haya una distancia de siete puntos con el tercero, porque es una distancia muy grande. Pero incluso si bajara, no estaríamos preocupados, porque nos basamos en el disfrute del día a día y el trabajo diario, y sabemos que eso nos ha traído hasta aquí. Por eso no nos tiene que nublar la ventaja, ni para bien ni para mal”, añadía.

Dentro del debe que sí ha podido arrastrar el conjunto en las tres últimas semanas está el de recibir goles en los primeros minutos de juego, como admitía este miércoles el jugador azulgrana. “Es lo que más nos podemos achacar a nosotros mismos, y es allí donde tenemos que ser autocríticos. Son tres partidos seguidos encajando antes del minuto 12, lo que demuestra que algo no hemos hecho bien. Y creemos que es más actitud que otra cosa”, explicaba Luso. Como fórmula para evitarlo, apuntaba a “intentar salir con un estado de activación óptimos. No pasarnos de responsabilidad ni de tranquilidad. Salir enchufados para intentar disfrutar, porque es importante no ponerte por detrás, ya que en Segunda División, en casi un 85% de los partidos, el que empieza marcando, gana”.