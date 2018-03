Álex Gallar: “Hay que seguir con ilusión y disfrutando del liderato”

“Al acabar el partido, en caliente, todos queríamos ganar con los resultados que se habían dado. Ahora pensándolo en frío, es una jornada menos y un puntito más sobre el tercero. Hay que quedarse con eso y seguir con la ilusión y disfrutando de la posición que tenemos”, ha sentenciado Álex Gallar después de la sesión de recuperación que los titulares han realizado este lunes en El Alcoraz.

Antes, Rubi y los suyos han compartido confidencias. El técnico barcelonés le ha dicho a sus jugadores “que sigamos en esta línea. Durante el 70-75 minutos se vio un Huesca reconocible, como el de toda la temporada, el disfrutar con el balón y ser sacrificados en defensa. Ahora estamos siendo lastrados por las expulsiones y están viniendo todas de golpe. El equipo se rehará”.

De cara a la visita a Reus de este domingo (20.00). “esperamos poder recuperar un compañero. Pero para algo tenemos esta plantilla. En el banquillo había muchos jugadores del primer equipo y confiamos totalmente en todos. El míster pondrá a los once que crea mejor e iremos a Reus a hacer nuestro fútbol y a llevarnos los tres puntos”.

Retornando al análisis del Huesca-Almería, Gallar ha opinado acerca del arbitraje y de las expulsiones: “Viendo cómo se dio creo que la actitud que traía el árbitro creo que les condicionó tanto a ellos como a nosotros. Con las continuas pérdidas de tiempo se puso el partido extraño. Luego es verdad que a Pulido se le escapa el control y está bien expulsado. La de Melero ahí está el video. Es el linier el que le expulsa. No es normal quedarte con nueve en Segunda pero tenemos que aprender de los errores para que no se vuelva a repetir”.

Alguna de las acciones que se produjeron o incluso alguna fase del encuentro, ¿dejó entrever nerviosismo o ansiedad? “El condicionante de jugar el último te hace ir con ese nervio y esa tensión porque sabes que te distancias mucho. Se le puede llamar nervios o tensión pero es una sensación con la que el futbolista debe convivir. A partir de ahora vamos a estar mirados con lupa todas las jornadas. Somos el líder y todos quieren ganarnos, con unos horarios que no estamos habituados”, ha respondido Gallar, quien ha insistido en que para el Huesca no existe otra premisa que conservar intacta “la ambición siempre por ganar. El Almería se adelantó rápido por méritos propios, pero luego hicimos 75 minutos de gran fútbol. Ellos venían a encerrarse y al marcar primero más. Conseguir remontar ante un equipo de esas características es algo muy meritorio. Al final no pudimos mantener esa victoria pero creo que en Reus vamos a hacer un gran partido, porque llevamos tiempo sin completar 90 minutos muy buenos”.

Todavía le quedan al Huesca al menos tres jornadas por delante para participar en el último choque programado. “Hay dos maneras de verlo. Nosotros lo vemos positivamente. El saber todos los resultados nos puede beneficiar si se dan como queremos pero nos perjudicará si sentimos esa presión. Tenemos que ser capaces de evadirnos de ello”, ha indicado.

El haber conseguido un punto de nueve, con dos derrotas seguidas fuera y el empate ante el Almería, es “algo distinto” para un Huesca que venía “de cinco partidos seguidos ganando. El equipo tiene muchas ganas de ganar. Lo demuestra en cada entrenamiento y en cada partido. Teníamos puestas muchas esperanzas en este partido por volver a El Alcoraz, donde nos sentimos muy cómodos. Ahora iremos a Reus para, aun con bajas, traernos los tres puntos”, ha reflejado el ‘11’ azulgrana, un Álex Gallar que está atravesando su momento más álgido en el período más delicado del actual líder. “Llevo una buena continuidad. Estoy respondiendo bien a lo que el míster me pedía. Cada partido intento hacer mi función. Contra el Almería creo que hice otro buen partido y en Reus trataré de cargarme de responsabilidad y hacerlo bien para ayudar al equipo con goles, que es muy importante”, ha señalado al respecto de sus actuaciones.

Este domingo contra el Almería, el de Sabadell se marcó un jugadón para asistir a Chimy Ávila en el gol que puso entonces el 2-1 en el marcador. Este lunes la ha revivido: “Caigo a la izquierda y creamos superioridad, porque el míster me da libertad. Al final son jugadas rápidas que salen como salen. Intenté cederle a Melero pero apareció por ahí Chimy. Un delantero con ese carácter y ese gol la metió para adentro. Lo importante es que supuso el 2-1, esa esperanza de llevarnos los tres puntos. No fue así, pero contento con el equipo y también conmigo”.

Gallar ha querido lanzar a la afición “un mensaje claro: que sigan creyendo y que nos sigan apoyando. Saben que en El Alcoraz nos vamos a hacer muy fuertes. El objetivo se va a cumplir”.

¿Y el vestuario del Huesca? ¿Sigue creyendo? “Por supuesto. Pese a que fuera sí que hemos notado que la gente habla de un cierto nerviosismo o temor, estamos ahora más convencidos que nunca. Tanto los futbolistas como el cuerpo técnico saben que el objetivo se va a cumplir porque estamos muy tranquilos, nos vemos competir cada semana. Esa tranquilidad que tenemos dentro es la que nos va a llevar a cumplirlo”, ha asegurado Álex Gallar.