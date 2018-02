Pulido: “No iba a ser todo un camino de rosas”

Vencer al Almería este domingo es el único pensamiento dentro del vestuario oscense, aunque para Pulido, no sería “solución a nada”, defendiendo que para ello debería existir un problema. “Estamos en una situación privilegiada. Si ganásemos todo, subiríamos con 100 puntos, y eso está claro que es imposible. Por lo que lo único que vamos a hacer es seguir con humildad y todos unidos, como hasta ahora”, argumentaba, defendiendo que “no hay que cambiar la mentalidad que nos ha llevado hasta aquí”.

El apoyo de El Alcoraz se presenta clave para regresar a la senda de la victoria esta misma semana. “Después de dos partidos fuera de casa, se agradece volver a tu campo, y estamos todos con ganas, con el mismo hambre de siempre de seguir sumando y creciendo”, decía el jugador.

Respecto al Almería, que se sitúa en el puesto número 14 de la tabla con 36 puntos, lo ve un rival complicado, más estable que cuando lo visitaron en la primera vuelta, y por tanto, no deja el mínimo margen a la relajación. “Llevan una buena racha y no es el Almería de la otra vez. No obstante, en una categoría con tanta igualdad, da igual a quien te enfrentes, por lo que tienes que trabajar siempre con la máxima humildad para sacar cada partido adelante”, apelaba el central, considerando que en este tramo de la competición todos los equipos se juegan mucho, por lo que no hay favoritos, y hacía referencia al reciente encuentro entre el Córdoba y el Granada, en el que en el minuto 83 el triunfo era para los primeros -aunque el Granada le dio la vuelta en el desenlace-.

“Suena a tópico, pero tenemos que ir partido a partido, pensar solo en el Almería y estar todos juntos. La afición, el vestuario, el cuerpo técnico y la gente de arriba”, decía el defensa, que aseguraba también que había sufrido mucho viendo el partido del sábado desde su casa. “Siempre se pasa mal, y más cuando el equipo pierde. Te sientes impotente. Por eso tengo muchas ganas de que llegue el domingo”, concluía el jugador.