Santamaría: “Cuando te llama el líder no hay mucho que discutir”

“Lo primero es dar las gracias a todos por estar aquí. Estoy muy contento. Se resolvió todo rápido. Cuando te llama el equipo líder de la categoría no hay mucho que discutir”, ha asegurado Santamaría.

“Rubi me conoce. Sabe lo que puedo dar y el juego que tengo también con los pies. A partir de eso, contento por estar aquí”, ha reflejado el nuevo portero del Huesca, que ha afirmado que “vengo a sumar y ayudar en lo que pueda. Ya he hablado con Rubi y sabe que se lo voy a poner difícil, pero yendo primeros los que hemos venido sabemos que es más difícil entrar”.

Lo que se ha encontrado en el Huesca, “me ha sorprendido para bien. Esperaba un vestuario más elevado, por la situación en la que está. Perdón por la expresión pero me he encontrado un vestuario cojonudo. Conocía a Rubi, a Luso y a Melero y eso ha sido una ventaja para que me dieran a conocer a todos los compañeros”.

Santamaría ha dado también la visión que se tiene del Huesca desde la distancia. “Desde fuera, en Reus se veía un equipo muy compacto, con muchísima calidad arriba y difícil de ganar. Estuve hablando mucho rato con Oier (Osasuna) en el hotel y me decía lo mismo. Es la impresión de todos, pero eso no nos debe desviar de lo nuestro. Hay que seguir igual, sin ninguna presión en el día a día. Es lo que me he encontrado aquí”.

Pese a la situación clasificatoria, con 8 puntos de renta sobre el tercero, “todavía queda mucho. Estamos en una buena situación, es verdad, pero con los pies en la tierra que ya sabemos cómo es la Segunda División”, ha manifestado Santamaría, quien ha destacado el papel de la afición altoaragonesa tras presenciar el Huesca-Osasuna (1-0). “Es jugar con uno más. Tener el campo y a la gente así te da un plus. De aquí a final de temporada en casa tiene que ser así”, ha dicho.

Entrenamiento en el Instituto Montearagón

Después de vencer este domingo y asentarse aún más en la primera posición, la plantilla de la SD Huesca se ha ejercitado este lunes en el Instituto Montearagón. Ha sido entrenamiento de recuperación para los titulares ante Osasuna y el resto, entre ellos Moi Gómez y Santamaría, han trabajado con normalidad. De los lesionados: Akapo ha entrenado en solitario y Vadillo no ha estado en el campo.

Este martes los jugadores del Huesca tendrán descanso para recuperar la actividad el miércoles, desde las 11.00 en el Montearagón, con la mente ya puesta en la visita al Sevilla Atlético de este domingo (16.00).