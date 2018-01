El Huesca quiere completar un año invicto en El Alcoraz

La Sociedad Deportiva Huesca quiere completar un año invicto en su estadio de El Alcoraz y para conseguir ese récord deberá no perder este domingo en el partido que le enfrentará al Osasuna (18.00) aunque el objetivo es la victoria para seguir firme al frente de la tabla clasificatoria.

El partido se presenta muy interesante y de mucha importancia para la clasificación ya que se enfrentan dos equipos que aspiran a subir a Primera División, por lo que los puntos tienen doble valor para ambos equipos pues el que salga vencedor dará un paso al frente importante.

El Huesca parte como favorito al ser el líder destacado de Segunda División y porque no pierde desde el 4 de febrero del 2017 del pasado año en su estadio (1-3 en el derbi contra el Real Zaragoza).

El conjunto oscense está pletórico de moral y confianza y quiere incrementar la diferencia con sus perseguidores para seguir aspirando a subir a Primera División, algo ya que ya se ve como una posibilidad después de la buena trayectoria que está llevando el conjunto altoaragonés.

El entrenador del Huesca, Joan Francesc Ferrer "Rubi", podría hacer tan sólo un cambio, con respecto al último encuentro, en el equipo que inicie el partido frente al conjunto navarro una vez que el lateral izquierdo titular, el serbio Rajko Brezancic, ha superado las pruebas médicas que se le han practicado esta semana por un problema cardíaco.

La novedad sería la presencia del centrocampista Lluis Sastre, que no jugó de inicio por algunas molestias musculares en el último partido en el campo del Lorca, ya que en el resto de posiciones no parece que pueda haber cambios pudiendo continuar Gallar en el once inicial en detrimento de Ferreiro. O viceversa.

El ambiente que rodea el partido es de máxima expectación, dada la gran trayectoria que lleva el conjunto oscense. Además, la cercanía entre Pamplona y Huesca ha propiciado que el estadio de El Alcoraz cuelgue el cartel de "no hay entradas".

Alineación probable SD Huesca: Remiro; Alexander González, Pulido, Jair, Brezancic; Aguilera, Sastre, Melero; Gallar, "Chimy" Avila; y "Cucho" Hernández.

Árbitro: Eiriz Mata (Comité Asturiano).

Campo: El Alcoraz.

Hora: 18.00.