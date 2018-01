Rubi: “Ganar sería un golpe anímico para todos los que van por detrás”

El entrenador del Huesca ha solicitado que el estadio altoaragonés sea “una olla a presión” en los nueve partidos que le restan a su equipo como anfitrión, para “ayudar a los jugadores” en los momentos delicados. Porque “si hacemos los deberes en El Alcoraz nos vamos a acercar mucho a la posibilidad de ascender de categoría”, ha indicado Rubi.

Con los 46 puntos actuales del líder durante las últimas diez jornadas, las matemáticas avalan la afirmación del técnico barcelonés. Claro que como lo primero es lo primero y los deseos azulgranas solo pueden cumplirse paso a paso, para que sus números sigan siendo tan luminosos el Huesca deberá oponerse al domingo a un Osasuna que es el mejor visitante de Segunda.

Se miden, por tanto, la fortaleza de la guarida inaccesible de El Alcoraz (21 partidos de liga seguidos sin perder) con el temido potencial de un siempre incómodo invitado. “Es un partido otra vez de altos vuelos. Osasuna es a día de hoy el equipo que mejor ha hecho las cosas fuera de casa, contra el equipo que mejor las ha hecho en casa. Son dos rachas espectaculares, porque ellos llevan cuatro victorias en cinco partidos, y nosotros de los últimos siete, hemos ganado cinco y hemos empatado dos. Así que un gran partido”, ha definido Rubi al duelo de este domingo, en el que se miden a un Osasuna que, “todos lo pensamos, ha hecho una gran plantilla con un cuerpo técnico que trabaja mucho. Por tanto, es un rival importantísimo en la categoría que era normal que tarde o temprano estuviera asomando la cabeza en los puestos de arriba”.

Rubi, que junto a su cuerpo técnico realiza un minucioso análisis de cada enemigo, conoce bien que el Osasuna de Diego Martínez ha ido alterando sus dibujos, cosa que ya han hecho varios equipos que han pasado este curso por El Alcoraz. “Durante el año ha ido utilizando distintos sistemas de juego, dentro de una idea que respetan. Van dándole retoques, por eso estamos abiertos a esperar cualquier cosa. Hemos trabajado estos días sabiendo que Osasuna es un equipo que ha demostrado distintas posibilidades”, ha manifestado. Pero el Huesca no es ni mucho menos ajeno a este tipo de situaciones tácticas. Lo expone el propio Rubi: “Cada partido estamos haciendo algún retoque pero no es ninguna sorpresa. Sorpresón sería cambiar al portero. Ahora lo tengo muy difícil, porque no veo ningún jugador bajo. Pero por otra parte me deja tranquilo, ya que pongas a quien pongas sale al 100%”.

Del Osasuna ha matizado que “va a buscar maniatarnos. A nivel individual podíamos estar hablando de bastantes jugadores, contrastados en la categoría y algunos con un historial goleador importante”. Pero un aspecto ha sobresalido en las palabras de Rubi: la estrategia. “Osasuna trabaja muy bien el balón parado. No ha marcado muchos goles así pero los números no demuestran el buen trabajo que hacen”, ha dicho.

El Huesca, después de diez jornadas como flamante líder de Segunda, ha redefinido sus expectativas iniciales y ha planteado un nuevo objetivo: subir directamente a Primera, sin previo paso por la difícil promoción de ascenso. En el camino hacia ese sueño de grandeza, este partido del domingo puede ser trascendental. “Si nosotros ganamos este partido sería un golpe anímico para todos los rivales que van por detrás”, ha sentenciado Rubi. “No habría nada hecho, porque quedaría muchísimo, 18 partidos. Pero claro, ‘y no pinchan’, ‘y no pinchan’, cuando todo el mundo está esperando que pinchemos. Y pincharemos, porque es normal. Pero nosotros nos acogemos a pinchar por ese día puntual. Vamos a intentar no bajar. Estoy convencido que perderemos pero seguiremos estando en una buena línea”.

“El discurso en el vestuario es así”, ha comentado Rubi, quien ha destacado que en el Huesca no se siente ningún tipo de presión, con 6 puntos sobre la tercera plaza. “Si perdemos nos siguen quedando balas para mantenernos en la primera posición, dentro del ascenso directo, entre los seis primeros… estamos totalmente preparados para caer derrotados. Mentalmente eso no nos puede afectar. Creemos que no va a ser este fin de semana porque estamos bien y afrontamos con mucha confianza el partido. La situación es más ventajosa la nuestra, así que presión tenemos menos nosotros”, ha declarado.

Ha concedido especial importancia el técnico del Huesca al papel que desempeñe el público azulgrana en los encuentros que restan para cerrar la liga regular. “Nos quedan nueve partidos en El Alcoraz y tienen que ser nueve partidos de ambiente al límite, positivo con el equipo. De ayudarnos. De animarnos. Porque si sacamos los partidos de casa, fuera ya hemos demostrado que hemos cambiado la dinámica y vamos a sacar puntos. O no nos quedaremos en blanco. Si hacemos los deberes en El Alcoraz, aunque algún día también podemos perder, nos vamos a acercar mucho a la posibilidad de ascender de categoría”, ha precisado.

Además, Rubi ha afirmado que ve “fenomenal” la iniciativa de un aficionado que ha promovido una quedada para que los espectadores entren antes al campo este domingo y animen a sus jugadores desde el calentamiento. “Nosotros no lo cogemos como más presión, sino como más responsabilidad para acompañar ese viento a favor que tenemos con nuestro público.

"Siempre con el máximo respeto al rival, en estos nueve partidos tiene que ser una olla a presión para en los momentos que tengamos malos nuestros jugadores se recuperen y saquemos muchos partidos. Hemos de sacar muchos partidos en casa”, ha argumentado el de Vilassar de Mar.

El duelo que se avecina en El Alcoraz va a ser “un choque de titanes entre los dos equipos. Uno porque está empezando a demostrar el potencial que se presumía y otro como el nuestro que lleva a un nivel alto todo el año”, ha apuntado Rubi, quien durante un momento de la rueda de prensa ha querido expresar su satisfacción por cómo se había entrenado este viernes su equipo (lo ha hecho a puerta cerrada). “Me cogéis en un día que venimos de un entreno muy muy bueno. Es que la gente está muy metida”, ha señalado a los periodistas. Además, también ha destacado en otro instante que “vencer a Osasuna nos daría si cabe más confianza, porque los tengo con un nivel de confianza bestial”. Al que tiene “en principio como alta total” es al lateral izquierdo Rajko Brezancic, después de que unas pruebas hayan descartado problemas coronarios tras el susto que tuvo el serbio en Lorca por culpa de un golpe.

Ante los navarros repetirá en la nómina de bajas el extremo Álvaro Vadillo, tras recaer recientemente de su lesión. Rubi ha hablado sobre ello: “Es la pena de las lesiones. Siempre le pasa a todos los equipos. Con uno o con varios. Le ha tocado la china a Vadillo, porque él está con el mismo nivel de implicación que todos y tiene muchas ganas de ayudar al equipo. Debe tener paciencia. Es cuestión de curar bien esa herida, esas cicatricaciones de calcio. Creemos que al final va a llegar para disfrutar el último tramo de la liga y ser uno más”.

El mercado invernal

Con el mercado invernal ya en su fase final, y el Huesca buscando varios refuerzos para , lo que má valora el técnico Rubi es que los futbolistas más apetecibles del conjunto azulgrana vayan a seguir defendiendo sus colores. “Estoy Tranquilo. Había situaciones Remiro, Cucho, Melero u otros jugadores y hemos ganado gracias a ellos. Han querido mantener su implicación con la Sociedad Deportiva Huesca y hemos ganado esa batalla para tenerlos a todos en la segunda vuelta, como mínimo”, ha indicado.

Respecto a posibles novedades, “es cuestión de horas. Van a ser cosas, lo primero espectaculares como personas para unirse al grupo, y creo que muy buenos futbolistas. ¿Cuándo se van a unir? Puede ser una hora, de aquí al lunes… tenemos cosas muy avanzadas”, ha finalizado.