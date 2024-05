La afición del Real Madrid copia el lema más zaragocista en las semifinales de Champions

“El Real Madrid nunca se rinde” es el lema que lucía en el mosaico que los aficionados del fondo sur del Bernabéu utilizaron para arengar a su equipo antes del partido de las semifinales de Liga de Campeones ante el Bayern. Considerando la épica que suele acompañar a los blancos en este tipo de encuentros, y que volvieron a lucir este miércoles (2-1), esta máxima puede parecer acertada; pero los aficionados del Real Zaragoza se han sentido, de alguna forma, molestos.

Muchas personas han criticado este ‘tifo’ aludiendo a la historia, y es que esta frase tiene su origen en los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós, quien, en dichas novelas, hizo varias alusiones a la capital aragonesa.

“Zaragoza no se rinde. La reducirán a polvo: de sus históricas casas no quedará ladrillo sobre ladrillo; caerán sus cien templos; su suelo abrirase vomitando llamas; y lanzados al aire los cimientos, caerán las tejas al fondo de los pozos; pero entre los escombros y entre los muertos habrá siempre una lengua viva para decir que Zaragoza no se rinde”, expuso el mejor representante de la novela realista española de finales del siglo XIX y principios del XX, que narró los hechos que se vivieron en la capital aragonesa durante los dos Sitios a los que fue sometida la ciudad por el ejército de Napoleón.

El zaragocismo hace décadas que recogió la frase de Galdós, cambiando el 'no' por el 'nunca', y la convirtió en uno de los cánticos que más se escuchan en el estadio de la Romareda. De ahí que los seguidores blanquiazules no acaben de entender que otros clubes la hagan suya.

Ya ocurrió en 2017, cuando el Osasuna quiso estrenar una camiseta con este mismo lema y, después de que este medio publicase una información al respecto y se sucedieran las críticas, se echó para atrás y no llegó a comercializarla, aunque sí la estampó en la tribuna del estadio de El Sadar.

Ahora son los aficionados del Real Madrid los que ‘copian’ un lema tan identificado entre los seguidores del Real Zaragoza…