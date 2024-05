Adrián Liso y Lucas Terrer: historia de una foto

No hace tanto tiempo de la foto que sostiene gráficamente esta información. Adrián Liso y Lucas Terrer, los dos jugadores del Real Zaragoza convocados por la selección española sub-19, llevan tiempo coincidiendo juntos. La primera vez fue en mayo de 2017. Real Zaragoza y Montecarlo clausuraban el ejercicio liguero de la Alevín Preferente de Aragón. Partido de la máxima entre el primer y el segundo clasificado. El encuentro concluyó con 2-2, logrando el gol del empate definitivo Adrián Liso, entonces jugador del Montecarlo y pichichi de la categoría.

Juan Guerrero y Diego Cabeza eran los entrenadores de Montecarlo y Real Zaragoza, respectivamente. Adrián Liso y Lucas Terrer ya eran dos jugadores de referencia en el fútbol base aragonés. Adrián Liso se había formado en los equipos benjamines de El Burgo de Ebro. Citado para las pruebas con el Zaragoza alevín, finalmente no superó el corte y no entró en esta primera puerta del Real Zaragoza. En serio, cuesta creerlo, pero fue así: el mejor jugador quedó fuera del Real Zaragoza. No siempre aciertan los técnicos del Real Zaragoza...

El portazo del Real Zaragoza le abrió la puerta del Montecarlo, donde sería la estrella de la competición alevín dos temporadas consecutivas. Su gol, el empate a dos goles definitivo del partido del año en la Alevín Preferente, le abrió definitivamente la puerta del Real Zaragoza infantil. Allí, en la Ciudad Deportiva, crecería categoría a categoría. Además, comenzó a invertir órdenes naturales. En el primer año juvenil, ya saltó al primer equipo juvenil de la División de Honor. Siendo aún juvenil, brincaría al Aragón y al primer equipo del Real Zaragoza, del que es actualmente la auténtica referencia ofensiva.

Lucas Terrer también pinta muy bien. Llegó al Real Zaragoza alevín desde la cantera del Stadium Casablanca. Mediocentro de mucha calidad, en la Ciudad Deportiva siempre se le buscó acomodo en el centro del campo. En cadetes ya brillaba muchísimo. El Atlético de Madrid, que pescó en la base zaragocista, pugnó por él. Tuvo que intervenir incluso Ramón Lozano, director de la cantera del Real Zaragoza. Al final, le convenció. Al final, se quedó. Jugador del gran futuro, ya debutó con el primer equipo con Julio Velázquez.

El tercer jugador que aparece en la imagen, el de la izquierda, tampoco es manco: el central Álvaro Cortés. Siendo jugador en edad cadete, fue ascendido al primer equipo juvenil zaragocista. Captado por el Barça a través de su jefe de ojeadores en Aragón, Miguel Ángel Catalán, firmó por el Barça. Internacional juvenil, sufrió la pasada temporada una lesión de rodilla. La foto, capturada en mayo de 2017, es más vigente que nunca. Alevines en 2017, la gran esperanza del Real Zaragoza en 2014.