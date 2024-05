La retirada de Cristian Álvarez, opción que nunca pasó por su cabeza

Tiene 38 años. Cristian Álvarez, el guardameta argentino del Real Zaragoza, hace días que sabe, tanto por él como por todos los aromas naturales que recibe desde su alrededor, que está en la recta final de su larga y prolífica carrera como portero de alto rango en el fútbol español (y mundial). Pero como buen cancerbero, ese punto final se alarga camino de los 40.

Este año, esta liga 23-24, ha sido la más dura de su trayectoria a causa de las lesiones. Una de índole muscular sufrida en la jornada 9 en Andorra, en octubre, tuvo después dos réplicas. En la última, quedó apartado con la baja médica durante medio año natural, hasta reaparecer el domingo pasado en La Romareda ante el Burgos.

Cristian contó este miércoles públicamente parte de sus vivencias personales en este calvario de la enfermería, el peor hábitat siempre para los deportistas. "En este periodo he tenido muchísimos estados anímicos, han sido seis meses. He vivido momentos de ilusión porque veía que estaba cerca de regresar con el grupo, pasando por las recaídas, mezcladas con las situaciones del equipo que me ha tocado verlas desde fuera... Ha sido la primera vez en mi carrera que he tenido recaídas de una lesión. Son momentos difíciles de los que, al menos, yo saco un aprendizaje para mi vida", dijo en un principio.

Álvarez renovó automáticamente su contrato por un año más, el que viene, al cumplir la cláusula de partidos jugados justo el día en el que se lesionó por primera vez. A partir de ahí, el viacrucis. "No he pensado en cómo plantearme el futuro la próxima temporada. Quiero volver a sentirme futbolista, portero, era mi objetivo principal durante el mes que llevo entrenando. Necesitaba volver a tener sensaciones, saber que estoy bien. Ese es el plan a corto plazo. Me veo con la ilusión de siempre", arrancó diciendo en otro epígrafe de su discurso.

El sudamericano dejó ahí una de sus frases epistolares: "Cuando el niño muere, el futbolista se acaba. Y mi niño está bien despierto adentro", señaló para sugerir su ilusión por seguir adelante un tiempo más.

Así que la opción de dejar el fútbol prematuramente no está en su guion. "No he pensado en retirarme. No. Pero he aprendido cosas, como he dicho. La principal, que me apresuré hasta dos veces en volver a jugar, no tuve la serenidad de pensar que, esperando una semana más, seguramente iba a estar mucho mejor para regresar al equipo. Así que a partir de ahora sé que tengo que vivir el fútbol día a día, semana a semana. Y de esta manera igual termino jugando hasta los 42... o hasta los 40", subrayó con contundencia.

Cristian no quiso hablar de fracaso en esta temporada. Entremezcló sus criterios personales con los del colectivo para razonar su postura. "Nunca he tenido en mi vida la vara de medir entre el éxito o el fracaso. Si digo que este año es un fracaso sería admitir que yo he fracasado en mi trabajo. Y yo no me considero un fracasado por no haber ascendido con el Real Zaragoza en estos 7 años. Trabajo cada día para conseguir los objetivos. ¿Que es cierto que no han ido las cosas bien? Sí. Estamos lejísimos de donde queríamos estar al inicio de la temporada. Parece que hayan pasado 10 años de aquellos 5 partidos seguidos ganando cuando empezó la liga. Pero no es un fracaso porque, si lo admitiera, iría en contra de mi trabajo de cada día", argumentó.

Cristian está cerca de acabar su curso más difícil como profesional. "Es una situación atípica. He tenido que lidiar con mi situación personal y con la del equipo, apoyando desde fuera para levantar a la gente en los momentos cruciales, en esas dinámicas de derrotas. No es fácil. Cada uno tiene sus individualidades", concluyó.