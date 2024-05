Manu Vallejo y Liso, ausentes de un ensayo en el que reaparecen Mollejo y Lecoeuche

Manu Vallejo, una de las estrellas estrelladas del proyecto 23-24 que ya afronta sus últimas 4 jornadas (24 días), no estuvo presente este miércoles en el entrenamiento del Real Zaragoza en la Ciudad Deportiva. El punta andaluz, que no cuenta en los planes principales de Víctor Fernández desde hace varias semanas, ha sido la ausencia más llamativa de la mañana ventosa. No hay información del club al respecto.

Junto a esta incidencia, también cupo añadir la no presencia del juvenil Liso, ya sumido en las pautas de la primera plantilla hasta el final, en su caso programada al estar presente en una convocatoria con la selección sub 21 de España en Alfaz del Pí (Alicante), en compañía de otro zaragocista, Terrer. Ambos regresarán el viernes a Zaragoza para retomar la normalidad.

En sentido inverso, se han reincorporado al trabajo con cierta intensidad dos de los lesionados, Mollejo y Lecoeuche. Ninguno de los dos va a llegar a tiempo de optar a la titularidad en la dura y vital cita del próximo domingo en el Carlos Tartiere de Oviedo, frente a un rival que está en la pelea por la promoción de ascenso con serias opciones de jugarla en junio. Pero sí al menos, de no mediar problema inesperado, podrán ser incluidos en la convocatoria y volver a viajar con la expedición tras superar sendas dolencias musculares.

Víctor echó mano del filial una vez más, como ya es común en las últimas semanas. Los apoyos del equipo B son imprescindibles para dotar de contenidos tácticos a los ensayos y simulacros. Esta vez fueron Sans, Cuenca, Aragüés, Operé y Cortés los llamados al campo de la primera plantilla. No obstante, es posible que la citación para Oviedo sea la más corta de la temporada dado que el RZD Aragón disputará el partido de ida de la primera eliminatoria de la promoción de ascenso a Primera RFEF frente al Pontevedra precisamente el mismo domingo, a las 12.00, en La Romareda. Por ello, no es un fin de semana ordinario y lo normal es que todos los jóvenes se queden para formar parte del equipo de Emilio Larraz en su pugna por subir de categoría.

En el apartado de los porteros, por cierto, continúa sin verse a Rebollo trabajar con los otros 3 guardametas del equipo profesional. Esta es una circunstancia ya constante desde hace dos semanas. No hay tampoco información firme sobre cuál es la causa por la que el cancerbero de Lepe está fuera del trabajo ordinario.