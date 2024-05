Víctor Fernández: "Ganar al Burgos sería un paso de gigante"

Víctor Fernández, entrenador del Real Zaragoza, observa el partido contra el Burgos como un punto de impulso casi definitivo para la salvación. La victoria le daría a su equipo una bombona de oxígeno decisiva para afrontar con seguridad las cuatro jornadas restantes. “Ganar sería un paso de gigante. Sería la confirmación y el refuerzo de lo que estamos haciendo en las últimas jornadas, de nuestra buena evolución. Y supondría también dar una alegría a nuestra afición en una temporada con muchos sinsabores. Nos daría un plus tremendo. Éste es el momento oportuno y adecuado para hacerlo y esperamos alcanzar ese objetivo. Lo que me planteo es ganar el mayor número de partidos: ganar al Burgos, luego al Oviedo… Pero también somos conscientes de la necesidad del rival, está haciendo una gran temporada. Tiene un gran entrenador, ya lo demostró en la Ponferradina, y ahora está manifestando en el Burgos que sabe manejar los grupos”, explicó Víctor Fernández.

El técnico dejó entrever que Jaume Grau será el relevo de Marc Aguado, más aún frente a un rival con gente grande y alta, aunque descartó el regreso aún de Lecoeuche y pronosticó la vuelta de Mollejo para la cita de Oviedo de la próxima semana. De Nieto, quien ha sufrido un imprevisto frenazo en su evolución en los últimos días, no quiso decir mucho el técnico del Real Zaragoza: “Son informaciones médicas, asuntos personales”. De Grau dijo que “está bien, que no haya sido titular no significa que no confíe en él. Cuando ha salido, siempre ha cumplido. Es un jugador que nos da orden y va bien de cabeza”, señaló Víctor, satisfecho con al línea que describe el equipo: “Llegamos en buen momento y debemos confirmar lo que hacemos en las últimas semanas. Tenemos buena evolución grupal, con buena actitud colectiva y solidaria para superar cualquier adversidad. El equipo cada vez está más preparado para tener más registros".

Víctor Fernández, al contrario de otros días, apenas dejó señales sobre sus intenciones tácticas y estratégicas para el partidos. No confirmó que el 5-3-2 vaya a ser la organización del Zaragoza frente al Burgos. “Todos los partidos son diferentes y en todos he metido futbolistas diferentes. Más allá del dibujo, porque todo se modifica cuando rueda la pelota, vamos a tener que tener mucha seguridad con la pelota y ser muy valientes en ataque. Frente al Leganés insistimos en la presión y mantener el balón. Contra el Burgos no tendrá nada que ver. Debemos tener más apariciones en el área porque jugamos como local, tener más opciones de último pase y arriesgar más, porque necesitamos ganar. Tenemos versatilidad para jugar con diferentes modelos", indicó el técnico del barrio Oliver.

Del Burgos, Víctor Fernández destacó la corpulencia de sus jugadores y sus características físicas. Pero también advirtió de la calidad de su juego interior, con varios futbolistas de buenas condiciones técnicas. “Nos vamos a enfrentar a un rival con muchas cualidades físicas, pero también con talento en ataque. Ahí están Montiel, Curro o Fer Niño”, avisó el preparador del Real Zaragoza.