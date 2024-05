Moya: "Si sumamos los 3 puntos ante el Burgos creo que podemos dar un paso adelante firme"

Toni Moya, centrocampista del Real Zaragoza, ejerció de portavoz del vestuario a mitad de esta primera semana de mayo, cuando solo restan 30 días para la conclusión de la liga 23-24 y el equipo aragonés pugna por lograr la permanencia un año más en Segunda División, ubicado en el 13º puesto y todavía metido en el lío de la parte baja de la clasificación.

El jugador extremeño habló brevemente de los detalles que envuelven al equipo en esta recta final de una mala temporada (otra) y también algo sobre su rendimiento personal, que globalmente ha estado lejos del esperado cuando fue fichado en julio del Alavés, de Primera División.

"Aún no estamos pensando en las vacaciones sino en lo importantes que son los 5 últimos partidos que nos vienen. El primero, este fin de semana ante el Burgos. Cada liga te agota, sea la temporada que sea. Si estás arriba, también te agota. Pero eso es parte de esta profesión", dijo el '21' para describir el talante con el que afronta el equipo este esprint final del torneo.

Tras ganar en Huesca 1-2 y empatar el pasado sábado 1-1 en Leganés, ante el líder, el Real Zaragoza ha visto aliviado sobremanera su peligroso presente. Ahora, con 46 puntos, se trata de ganar un partido más y, así, prácticamente atar la salvación y la elusión del riesgo serio de descenso. Moya explicó así cómo se analiza la situación en la caseta: "Estamos viendo que cada punto es importante, cada punto vale para algo. Los equipos que están abajo no pierden, los de arriba tampoco ganan... estamos comprobando que estamos en una liga muy apretada. Si sumamos los 3 puntos en este partido próximo creo que se puede dar un paso adelante firme", dijo.

La plantilla, dirigida en tercera instancia por el 'salvador' Víctor Fernández tras los fiascos sufridos bajo la batuta de Fran Escribá, primero, y Julio Velázquez (sobre todo), después, ha ganado confianza, solvencia y tranquilidad mental. "Hoy solo pensamos en acabar lo mejor posible el año, conseguir el mayor número de puntos que se pueda para ver en qué posición podemos quedarnos el último día", apuntó Moya.

Para todo el zaragocismo la temporada está siendo, en general, un nuevo fracaso deportivo. No es de recibo que un club como el Real Zaragoza esté a estas alturas una vez más debatiéndose en el barro del descenso. El futbolista, uno de los veteranos de la plantilla por experiencia y currículum, fue claro en su opinión. "Al final, cuando un equipo está preparado para un objetivo claro, que es ascender, si no asciendes es un fracaso", admitió sin rodeos.

En el apartado particular, Moya no está del todo insatisfecho. "Uno siempre puede dar un poco más. Pero estoy contento con el trabajo que estoy dando. En los últimos partidos me están saliendo bien las cosas, con un gol y una asistencia incluidos. He podido aportar cosas individualmente y se ha visto reflejado en el conjunto, que es lo más importante", comenzó destacando.

Y prosiguió, aludiendo a su titularidad habitual, en especial desde el aterrizaje de Víctor al frente del equipo: "Estoy contento de haber disputado muchos minutos durante la temporada y últimamente tantos partidos. Ahora, con tantas bajas como las que están afectando a la línea media, todavía va a ser más importante mi participación porque no vamos sobrados de compañeros. Estamos todos muy preparados", señaló.

Por último, en lo relativo al duelo con el Burgos que ya se aproxima, Moya dejó su impresión. "Será un rival duro, aunque fuera de casa no tenga los mismos números que en casa. Ahora, al final de la liga, como se está viendo, cada partido es un mundo. Y los que nunca ganaban en casa ahora ganan. Y los que no lo hacían fuera, ahora lo hacen. Ahora todo el mundo quiere los puntos y se aprieta todo al máximo", subrayó.