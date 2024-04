Iván Azón: "Para ganar al Huesca, hay que tener más ilusión, garra y ganas que ellos"

Acompañado de su expansiva sonrisa y sus exquisitos modales; Iván Azón (Zaragoza, 22 de diciembre de 2002) respira de nuevo el oxígeno fresco de los goles, después de una temporada alterada, como la pasada, por una lesión. Le ha tocado vivir de todo a este joven veterano de 21 años en el Real Zaragoza, aunque casi pocas cosas buenas. Como otras tantas veces desde que debutó con 17 años, está asumiendo responsabilidades en un momento crítico del equipo para las que no estaba nominado. Así es la vida de Azón en el Zaragoza: compromiso, esfuerzo y conocimiento de los límites. Ahora, reinventado por Víctor Fernández en una posición que no es la suya, cuenta las horas para un partido especial que todo canterano zaragocista desea jugar: el partido contra el Huesca.

La falta de gol se ha cronificado en la vida del Real Zaragoza en las últimas temporadas. ¿Qué variable influye más: un equipo no genera situaciones de remate suficientes o que los delanteros no estén finos definiendo?En temporadas anteriores, es posible que los delanteros estuviéramos un poco más fallones. Este año, muchas veces ha sido la falta de ocasiones. Yo entiendo que los delanteros alguna vez se deban crear su propia ocasión o que la afición nos exija goles; pero a los puntas hay que nutrirlos.

¿Cómo gestiona su relación con el gol?No me obsesiono, pero, al final, es algo que te marca. Cuando el delantero marca, se alivia. No hay sensación mejor. Pueden darte mucha confianza, pero el gol es lo que más confianza te da. También es importante, a nivel de equipo, tener un delantero bien relacionado con el gol. Que los compañeros perciban que vales.

Iván, ¿los goles curan?Siempre curan, la verdad. Siempre digo que el delantero, al final, vive de los goles. Lamentablemente y por suerte, es así. Puedes hacer partidos muy malos y marcar y que te digan que bien lo has hecho. O, al contrario, jugar un buen partido, pero como no metas gol… Ahora, debo aprovechar que he cogido la buena dinámica. Ojalá vengan más.

¿Cuáles son ahora sus sensaciones a nivel de juego?Buenas. Me ha tocado conocer una posición nueva, en el extremo izquierdo. Estoy aclimatándome a ella. Ha habido algún partido que lo he jugado arriba, contra el Elche terminé jugando de delantero también. Ahí es donde más cómodo me encuentro. Pero el entrenador es quien decide. Yo me hago a lo que él me pide. Estoy asimilando otras facetas del juego y me estoy fijando en otros aspectos que, como delantero, igual no me fijaba tanto. Trato de usar esto para mejorar.

Siempre ha sido un punta con su área de influencia en la zona izquierda del campo: sus desmarques, sus caídas a banda y otros movimientos tienden a ese lado. Sin embargo, jugar de extremo exige otras cosas. ¿Qué diferencias hay entre ‘moverse hacia’ y ‘estar en’?Me han dicho siempre que, es verdad, tiendo a caer a la izquierda. Pero es normal. Mi pie bueno es el derecho y a la hora de armar el remate es mejor (así han sido sus dos últimos goles). También influye que, cuando juegas con dos puntas, el ancho del campo se reparte, y yo suelo moverme más por ese perfil izquierdo, porque me encuentro más cómodo así. Y como punta único tratas de caer a los dos lados. Al final, como digo, es cuestión de adaptarse a la nueva posición; como extremo o como delantero quiero hacerlo lo mejor posible.

Hace unas semanas admitía en rueda de prensa que los primeros días con Víctor Fernández fueron complicados porque estaba explorando esta nueva posición. ¿Qué es lo que más le ha costado?Al principio me costó, sí. Yo apenas había jugado de extremo izquierdo. Algún partido suelto con JIM sí jugué alguno, pero muy poco. Que venga un entrenador nuevo y que a mí, un delantero bastante furo, me vea de primeras como extremo izquierdo, fue difícil. Si viene un técnico nuevo y te quiere cambiar de posición… Pero me costó más de cabeza que de otra cosa. He tratado de hacerme y adaptarme a lo que hay.

Azón es un delantero que depende mucho de su energía y ventaja física a la hora de atacar. La idea de Víctor está enfocada a que proteja la banda, pero se libere hacia la delantera cuando se tiene la pelota. ¿El desgaste defensivo en banda como extremo y los recorridos más largos le minimizan? No es lo mismo comenzar atacar a 30 metros de la portería que a 60…Defensivamente, cuesta más hacerse a la posición. Y sí, son 20 metros más. Nos pasan los datos físicos, y yo mismo me sorprendo con ellos, porque estoy haciendo más de lo normal. Pero, bueno, es cuestión de ir haciéndose al sitio.

En los últimos partidos, el tipo de rival y de encuentros abiertos ha facilitado que el Zaragoza corra más, con más campo delante. Un contexto que a usted puede favorecerle más. ¿El equipo se siente más cómodo atacando desde los espacios que desde el balón?Sí, desde el principio de la temporada creo que ha sido así. Es verdad que ha habido partidos de todo tipo. Tenerife, Levante y Elche son equipos de posesión. A nosotros muchas veces nos cuesta cuando manejamos la pelota y el rival se encierra más en su área. Como dice, los últimos partidos han sido más de espacios. Y ahí, yo me siento cómodo. También el área, pero a veces nos cuesta generar más con rivales replegados. Hay días y días. Contra el Cartagena metimos muchos balones al área. Estamos encontrando el camino ahora hacia ese tipo de fútbol, sí, y yo me siento cómodo.