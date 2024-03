Lecoeuche: "Está siendo una temporada difícil para mí"

Quentin Lecoeuche, una de las novedades de Víctor Fernández en su restauración del equipo, valoró el estado de las cosas en un Real Zaragoza cada vez más decadente y depresivo, necesitado de victorias después de haber sumado un solo punto en sus últimas seis jornadas. El lateral francés dialogó en un español bien articulado, signo de compromiso y esfuerzo por integrarse a esta primera experiencia suya fuera de su país. De Lecoeuche se habla muy bien dentro del club, como persona y como profesional. Como futbolista, se le han intuido más cosas de las que ha concretado, fruto de una irregularidad alimentada de problemas físicos. Él es el primero que lo asume y reconoce. “Ahora estoy muy bien. Es verdad que está siendo una temporada difícil para mí con muchas lesiones. Es la primera vez que vivo esto en mi carrera, pero trabajo mucho cada semana para estar a tope. Ahora me falta un poco de ritmo, pero voy a trabajar para seguir mejorando”, señaló en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva.

El cambio de entrenador abre un nuevo horizonte para el jugador galo en el lateral izquierdo. “Ahora tengo la confianza del entrenador. Con el anterior míster fue un poco difícil para mí porque no contaba mucho conmigo, pero ahora ha venido un nuevo entrenador con nuevas ideas. Intento demostrarle que puedo ayudar al equipo y al club a estar donde merece”, indicó Lecoeueche, quien amplió su análisis sobre el relevo en el banquillo: “Han cambiado muchas cosas. El entrenador quiere que tengamos confianza y personalidad. Víctor es una leyenda en la ciudad y en el club, y vamos a trabajar para cambiar esta mala racha de resultados”.

En todo caso, Lecoeuche advirtió de que la situación general es mala. “Estamos en un momento difícil, pero el último partido se vio una mejora. Esta semana vamos a trabajar para mejorar esos puntos buenos y corregir los errores que venimos cometiendo para ganar este domingo. Es muy importante el partido ante el Mirandés.

El objetivo ahora es sumar cuanto antes los 50 puntos. Pueden no ser necesarios tanto para certificar y asegurar la permanencia, pero el vestuario, tal y como indica Lecoeuche, es consciente de que es necesario empezar a ganar. Estamos en una mala racha, pero estamos concentrados solo en el próximo partido. Nos volcamos en el partido que viene parar sacar el máximo de puntos posible”, dijo. Un partido, contra el Mirandés, en el que el Real Zaragoza deberá romper su mala dinámica fuera de casa. Un asunto que está lastrando notablemente el rendimiento del equipo aragonés. “Creo que no es un problema, pero ahora sea en casa o fuera necesitamos sumar puntos para terminar lo más arriba posible en la clasificación. Todos los partidos son muy importantes y en los once que quedan tenemos que sacar el máximo de puntos posibles”, repitió el futbolista francés.

Otra de las cuentas pendiente del fútbol del Zaragoza es recuperar el pulso goleador. “El fútbol es marcar un gol más que el adversario. En el último partido el Espanyol fue mejor que nosotros en ese aspecto, pero ahora es una cuestión de confianza. Vamos a ayudar todos a los delanteros, porque no es trabajo solo suyo, sino de todo el equipo. Estamos trabajando en los mecanismos ofensivos para mejorar de cara al gol”, señaló el lateral izquierdo del Real Zaragoza.