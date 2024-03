Julio Velázquez, entrenador del Real Zaragoza: "Tengo toda la fuerza del mundo para sacar esto adelante"

El entrenador del Real Zaragoza, Julio Velázquez, se lamentó de la derrota encajada en La Romareda contra el Amorebieta, el colista de la Segunda División (0-1), en el encuentro de este domingo, y admitió “la ansiedad” que corroe al equipo y que se ha traducido en cuatro partidos consecutivos sin ganar. Sin embargo, al mismo tiempo defendió “la actitud” de sus jugadores, además de anunciar que tiene “todas las fuerzas del mundo” para revertir la actual situación.

“Actualmente, nos cuesta ganar partidos. Y si entras en esa vorágine de ansiedad, entonces ganar te cuesta todavía más. Hemos perdido dos encuentros seguidos en casa, y está claro que la situación no es buena, pero hay que dar la cara y ser profesionales”, explicó el técnico del cuadro aragonés nada más consumarse el oprobio ante los vascos.

“No ha faltado actitud -insistió Velázquez-. Nosotros queríamos ganar, queríamos hacer un gran partido, y las intenciones eran buenas; pero en la primera parte y en la segunda, hemos estado atacados, atropellados, nos ha costado generar. Ha sido un partido bastante pobre”, confesó el preparador del Real Zaragoza, que consideró que “también hubo un puntos de mala suerte” con el gol encajado, que se produjo en el tiempo de prolongación, tras una falta directa ejecutada por Morcillo. “No es normal que te penalicen tanto las cosas. No es justa la victoria del Amorebieta. Era un partido de empate”, recordó.

Porque el cuadro aragonés, en este sentido, tampoco acumuló méritos para haber sumado los tres punto: “Nos faltó llegada, volumen, consistencia ofensiva, mordiente, claridad… Estoy dolido, porque además la afición no la ha puesto fácil: desde el primer momento ha estado con el equipo y no nos ha generado ningún nerviosismo”, añadió Velázquez.

“Hemos estado espesos, ha habido cierta precipitación. No me ha convencido el partido. No hemos hecho un partido convincente”, destacó el técnico, que también analizó los cuatro choques consecutivos que acumula el Real Zaragoza sin ganar: En Éibar perdimos, pero en la segunda parte tuvimos argumentos para al menos haber empatado. Ante el Cartagena, fue un encuentro para ganarlo por 3-1 o 4-1 sin problemas. Y ante el Villarreal B, quizás por la necesidad, sí fue un partido de pocas ocasiones, muy propio de la categoría, que al final empatas”, sostuvo.

“Ahora, contra el Amorebieta, es verdad que no hemos estado en disposición de ganar, que no hemos tenido el empaque para hacerlo. Ha sido un partido de empate, pero por mala fortuna lo hemos perdido en los últimos minutos”, insistió el técnico. “Soy un profesional de esto; tengo toda las fuerzas del mundo para sacar esto adelante. Ahora tengo que buscar soluciones para que el equipo sea competitivo”, anunció.