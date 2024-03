Julio Velázquez: "El club me transmite mucha normalidad"

El yugo de los malos resultados y las expectativas fallidas comienza a uncirse en la figura de Julio Velázquez, más cuestionado, discutido e impopular que nunca, tal y como se comprobó en las gradas del estadio de La Cerámica de Villarreal hace una semana. Allí se escuchó el entrenador del Real Zaragoza la sinfonía de la denuncia: “Velázquez, vete ya”, antesala, casi siempre, de zozobras, crisis y nervios. El partido de esta jornada del Real Zaragoza lo marca, así, la debilidad que los resultados comienzan a exponerle al entrenador, más en una semana envenenada, con la visita del colista y desahuciado Amorebieta.

El técnico, según constató él mismo en su rueda de prensa previa al encuentro, asume el duelo, después de tres jornadas sin ganar, con naturalidad, como si nada pasara alrededor del fútbol y el rendimiento declinante del equipo. Velázquez afirmó que, desde el club, no ha recibido mensajes drásticos ni decisivos. Tampoco observa razones para que la cita pueda significar un antes y un después para él en el banquillo del Real Zaragoza, que sea un partido límite. "No tengo una sensación al respecto. Lo afronto con normalidad, tanto en la victoria, como en la derrota como en el empate hay que mantener el equilibrio. Que venimos de empatar, no de perder”, recalcó sorprendentemente, en un giro discursivo idéntico al empleado en Villarreal cuando advirtió que, con el empate de ese día, se rompía una racha de dos derrotas.

Velázquez prosiguió: “El mensaje del club es el de siempre. Mucha normalidad en todos los sentidos. Tenemos una relación formidable con la directiva y muchas semanas comemos juntos en la Ciudad Deportiva”, señaló en relación a su convivencia con Raúl Sanllehí y Juan Carlos Cordero. Tampoco otorga demasiada incidencia en su modo de actuar y decidir a la reacción que pueda tener La Romareda en el partido contra el Amorebieta. “No me desgasto en pensar en qué tipo de ambiente habrá en La Romareda. Tenemos que ponernos nosotros la exigencia y conectar a la gente con nuestra disposición, energía y entusiasmo. La afición del Zaragoza tiene mucho nivel y nosotros tenemos que ofrecerles desde el primer minuto”, aseguró el preparador pucelano.

Como siempre, se esforzó por restarle relevancia y trascendencia al partido de turno. “Es el partido que es. Lo vamos a afrontar con ánimo, optimismo, súper positivos después de ver cómo han afrontado los chicos la semana. Llegamos en muy buena disposición, y creo que vamos a hacer muy buen partido. Quiero que nos dé la victoria desde el equilibrio, el trabajo y el sentido común”, explicó el técnico del Real Zaragoza.

Del Amorebieta, Velázquez no quiso analizar mucha cosa. “Es un equipo al que respetamos. Se va a ver el planteamiento que consideramos más adecuado para afrontar el partido en condiciones, pero no motivado por nada externo. Nosotros intentamos hacer las cosas con sentido común y coherencia, trabajar con dedicación, ocuparnos de lo controlable y focalizarnos en mejorar al equipo permanentemente. A partir de ahí, vamos a intentar que se vea el equipo que se tiene que ver para ser competitivos y ganar el partido contra el Amorebieta, que es lo que queremos, pero no motivado por nada externo. Sería una irresponsabilidad por mi parte preparar el partido de una u otra manera motivado por factores externos. Reitero que intento darle mucha normalidad a las cosas”.

Otro de sus mensajes de cabecera tuvo de nuevo protagonismo en su alocución: está encantadísimo y felicísimo con sus jugadores. “Estoy contentísimo con mis jugadores. No me centro ni en el techo, ni en porcentajes (de margen de mejora)… Me centro en hacer una semana como la que hemos hecho muy buena en todos los sentidos y a nivel de mentalidad, en llegar bien al partido con la mentalidad positiva. Siempre se puede conseguir más de todo el mundo, todos podemos dar más pero estoy feliz y súper orgulloso de mis jugadores”, indicó.