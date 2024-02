El Cartagena, siguiente rival del Real Zaragoza este viernes

El Real Zaragoza juega este viernes de nuevo en La Romareda. La cita, a las 20.30, es contra el FC Cartagena. En el inicio de la nueva jornada, la 28ª, los aragoneses ocupan la 12ª posición en la tabla clasificatoria con 36 puntos. Los murcianos, por su parte, llegan en el 17º lugar, con 28, nivel que marca la zona de descenso y que comparten el citado Cartagena, el Huesca, el Villarreal B y el Alcorcón.

Según estos números, el adversario de los zaragocistas aparenta ser accesible, más si se tiene en cuenta que pasó toda la primera vuelta en la zona más baja del escalafón. Pero es engañosa esa percepción a bote pronto. Porque en realidad, el equipo que entrena Julián Calero desde finales de septiembre (su predecesor, Víctor Sánchez del Amo fue el primero en caer en esta liga 23-24) es el mejor en el tramo parcial de las últimas 12 jornadas, desde noviembre.

Este Cartagena ha salido del puesto de colista en este tiempo y hace un par de semanas que, incluso, está fuera de las cuatro últimas posiciones. Su reacción está siendo progresiva y segura.

Además, el Real Zaragoza se va a encontrar con un contrincante que se ha reforzado en cinco posiciones en el reciente mercado de invierno. El delantero Darío Poveda (pudo ser zaragocista el año de la pandemia) ha llegado cedido por el Getafe y ya marcó el fin de semana último el gol ganador frente al Mirandés. El extremo Arnau Ortiz ha aterrizado a préstamo desde el Girona. El mediocampista Andy, procedente del Burgos, ya lleva dos goles claves igualmente en las últimas fechas. El defensa Diego Moreno ha sido contratado tras su paso por el Mirandés. Y el portero Mejías, del Ceuta, es la apuesta para apuntalar el puesto después de la inesperada marcha del titular, Marc Martínez, al Granada de Primera División.

En las filas zaragocistas no hay novedades respecto del último duelo, el de la derrota por 1-0 en Éibar. Velázquez podrá apostar por los mismos titulares o, si lo desea, introducir algún matiz que modifique la cara al equipo ligeramente. La opción de que Mollejo sea devuelto a la zona delantera, junto a Maikel Mesa, y deje la eventualidad de su posición en el lateral izquierdo de la defensa de cinco, es algo que empieza a tomar cuerpo ante la recuperación de Valera (aunque aún no está para partir desde el principio) y de Lecoeuche, inédito el último día en Ipurúa. Esto podría llevar a Azón de nuevo al banquillo, donde podría verse a los tres ‘nueves’ de la plantilla, junto a Enrich y Bakis. Algo difícil de concebir a priori.

La posición del lateral derecho también está inestable. Gámez, tras una lesión, reapareció en Éibar el domingo y no estuvo bien. Desbordado en defensa, fue relevado por Zedadka –uno de los dos fichajes de enero útiles, tras la grave y lamentable lesión de Guti– en el intermedio y quizá esta vez el orden sea el inverso. En el resto del once, lo mismo que en la pizarra, no se esperan modificaciones. La fe de Velázquez en su plan y en la respuesta de los futbolistas sigue por todo lo alto.

El Real Zaragoza, con el nuevo técnico, acumula una notable racha como local que hoy tratará de ampliar. Son tres victorias y un empate en La Romareda. Ganó 1-0 al Leganés; 2-0 al Andorra y 3-0 al Sporting de Gijón. Y empató 2-2 con el Levante.

Después de caer en Éibar y desperdiciar una oportunidad magnífica para haberse aupado al grupo cabecero, esta noche de viernes el Zaragoza vuelve a jugarse lo del último trimestre: seguir con vida a medio-largo plazo de cara a pelear un puesto en la promoción en junio.