Velázquez: "Estoy muy orgulloso de la plantilla, tiene una disposición magnífica"

Este jueves se supo en rueda de prensa que Julio Velázquez está "muy orgulloso" de su plantilla; que "el grupo tiene una disposición magnífica"; que está "encantado por su grado de compromiso"; que todo esto "es muy enriquecedor para el 'staff'"; que el técnico está "súper encantado" con sus muchachos; que "la felicidad es brutal" en el vestuario; que "los chicos han recuperado bien a nivel condicional" y que "la semana ha sido muy positiva" en todo el entorno del Real Zaragoza.

Sobre el fallido fichaje del centrocampista brasileño Matheus Rosetto, que viajó a Zaragoza el lunes y se marchó sin que el club haya explicado lo acontecido, Velázquez no aportó ni un gramo de información. "No tengo nada que decir. Opinar de jugadores que no están aquí carece de sentido por mi parte. No me voy a desgastar. Solo me desgasto en los jugadores que tengo", dijo dentro de una respuesta más larga.

También quiso extender su oratoria cuando se le preguntó por una nota de protesta sobre la reiteración por parte de La Liga en la ubicación de los partidos del Real Zaragoza en días laborables y horarios que impiden a miles de socios y seguidores acudir a La Romareda. Un comunicado emitido por la Federación de Peñas del (no por parte del club, que sigue impasible al respecto) en el que se anuncia una pitada en el minuto 12 desde los graderíos. Ahí sí que Velázquez, en cuestión tangencial al puro fútbol, se lanzó a lo nuclear.

"Me parece entendible que la gente se queje, soy empático con ellos. En esto hay que hablar de una cultura concreta, que es la de España. Muchas veces se comparan estas situaciones con otros países. Y creo que cada país tiene sus peculiaridades y connotaciones. Es España hay unos horarios de comercio, de los trabajos. Y se afronta la actividad en los viernes o los lunes de manera diferente a otros países. Ciertos horarios, puestos de manera reiterada a un equipo como puede ser el Real Zaragoza, en un porcentaje elevado distorsionan la realidad de nuestro estadio, que es formidable y tiene una afición formidable, que ruge, nos apoya... Es verdad que compitiendo lunes o viernes hace que cierta gente no pueda venir a ver su pasión, su estímulo, su todo, que es el Real Zaragoza", comenzó diciendo de modo solidario.

Y acabó el razonamiento. "A la afición le impide venir a ver a su equipo y, a nosotros, nos limita en ese apoyo desde la maravillosa afición. Yo deseo que, por cuestiones laborales y familiares de muchos, podamos competir en los sucesivo en fin de semana en nuestro contexto, en nuestro estadio", añadió Velázquez.

Sobre el partido con el Cartagena dijo: "Tenemos la ilusión de ganar el partido y poder dedicárselo a la afición".

"La posición del Cartagena en la tabla, para mí, no era real (cuando estaba colista hace tres meses), por potencial, porque tuvieron un punto de mala suerte al principio de temporada en varios partidos. Y eso les penalizó en exceso. Tienen un plantel interesante, para estar en otra posición, sin duda", expuso sobre el de enfrente.

Y aún abundó más: "Sabemos que es un equipo (el Cartagena) que intenta que las cosas pasen rápidamente en campo contrario, que intenta minimizar riesgos en campo propio. Transita bien, tiene gente que permanentemente te está amenazando, que va a los espacios profundos", dijo antes de rematar su radiografía profusa de los murcianos. "Tienen poderío a balón parado; experiencia en sus jugadores", abundó.

Para combatir esto, pidió que su Zaragoza sea este viernes "dinámico, alegre, con personalidad, intentando que se plasmen en el terreno de juego las muchísimas virtudes que tenemos".

En las cuestiones relativas a nombres propios, se pudo entresacar a Velázquez que tanto Bakis como Valera "no están aún al cien por cien" físicamente. Bakis, de su lesión de rodilla "está fenomenal, responde muy bien", pero no está aún "para ser titular". Y Valera (al que le dio medio partido en Eibar el domingo pasado) "está evolucionando muy bien y sí que podría jugar de inicio, pero estaría excesivamente castigado para la segunda mitad. Todavía le falta", matizó.

También se volvió a saber que Velázquez le da al partido "importancia máxima, como siempre, ya vengas de ganar, de empatar o de perder". Que "humidad y ambición", son sus lemas globales permanentes.