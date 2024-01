El emotivo reencuentro entre Xavi Aguado y Rafa Guerrero 27 años después del ‘Rafa, no me jodas’

El programa de Mega ‘El Chiringuito de Jugones’ se emitió ayer desde la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza, donde se congregaron cientos de espectadores para ver la emisión en directo. Como suele ser habitual, el programa tuvo de todo, incluida una fuerte exaltación de zaragocismo por parte de los espectadores y de los tertulianos.

Uno de los momentos más emotivos del programa fue el reencuentro del exjugador del Real Zaragoza Xavi Aguado con el exjuez de línea Rafa Guerrero 27 años después del mítico ‘Rafa, no me jodas’, una expresión que Guerrero en realidad nunca pronunció pero que pasó a la historia del fútbol español después de que se captara la conversación que tuvo con el árbitro principal y que acabó con la errónea expulsión de Aguado en el partido que enfrentaba al equipo aragonés con el Barcelona en La Romareda.

Rafa Guerrero recibió el cariño del auditorio, tras reconocer el error que cometió. “Sé que he herido a muchas personas sin querer, me equivoqué… A Zaragoza siempre lo llevaré en el corazón, porque llegué como un niño y me fui como un hombre. Aquello me pilló muy joven y conocí a una de las mejores personas que me ha dado el fútbol, que fue la persona a la que injustamente expulsamos”, dijo Guerrero, emocionado. Xavi Aguado, presente en el programa, abrazó entonces al exjuez de línea y recibió de sus manos como regalo una camiseta de árbitro.

🥺 "Sé que me EQUIVOQUÉ y que hice DAÑO a MUCHA GENTE".



🔙 27 años después, @LaLigaDeRafa vuelve a ZARAGOZA...



OVACIONADO y abrazo por Xavi Aguado. pic.twitter.com/5EPIqjgNG1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 26, 2024

El propio Xavi Aguado fue el encargado de entregar al presentador del programa, Josep Pedrerol, una camiseta del Real Zaragoza por parte del club. “Los dos hicimos la mili aquí, con esto el club te agradece el cariño que nos profesas”, dijo Xavi Aguado al presentador, que besó el escudo del león tras recibir la camiseta. Pedrerol siempre ha mostrado mucho cariño por el Real Zaragoza, después de que estuviera viviendo alrededor de un año en la capital aragonesa. Sus visitas a la Basílica del Pilar son frecuentes, muchas veces incluso haciendo escala en sus viajes entre Madrid y Barcelona.

🥺 El detallazo del @RealZaragoza con @jpedrerol.



😏 Camiseta dedicada para el 'boss' y SÍ, ha BESADO el ESCUDO #ChiringuitoZaragoza.



¡Sois muuuuuuy grandes, amigos! pic.twitter.com/HHxpSPSG5P — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 26, 2024

El programa fue una exaltación de zaragocismo (y de madridismo, en algunos momentos), con varios contertulios (incluido el periodista de HERALDO, Paco Giménez) analizando la actualidad del club. En la grada se oyó el ‘Moverse, maños, moverse’ y el ‘Volveremos a Primera’, un deseo que expresaron varios de los invitados al programa, en el que también se recordó al recientemente fallecido César Alierta.