El regreso de Bebé al Real Zaragoza toma cuerpo

El regreso de Bebé al Real Zaragoza se cocina a fuego lento. Mientras el futbolista permanece en la Copa de África defendiendo a Cabo Verde, su futuro se hila fino en estos días finales de mercado, y Juan Carlos Cordero ya ha tomado oficialmente posiciones para, en función de los movimientos que se produzcan de aquí al 31 de enero y en función de los perfiles que se decidan finalmente fichar para completar la plantilla de Julio Velázquez, abordar su incorporación.

Ya hay una premisa clara en la operación: Bebé interesa al Zaragoza en propiedad, para lo que, según fuentes próximas al jugador, Juan Carlos Cordero le ofrecería un contrato de tres temporadas. Para que ese acuerdo, que, según esas fuentes, estaría ya apalabrado, tome forma definitiva es necesario que el jugador pacte su salida del Rayo Vallecano, ya sea mediante una negociación bilateral entre el futbolista y su actual equipo o mediante un traspaso entre clubes. En ese punto estaría la clave de que Bebé (cumplirá 34 años en julio) pudiera llegar ya al Zaragoza.

Al atacante caboverdiano le queda seis meses de contrato. Tiene una cláusula de renovación por partidos para una temporada más, hasta junio de 2025, pero es difícil que la cumpla dado su papel secundario en los planes del entrenador Francisco. Con solo seis meses de contrato garantizados, Bebé ha salido al mercado. Su objetivo es asegurarse un nuevo compromiso de larga duración, y ahí ha aparecido el Real Zaragoza, apoyado por la buena experiencia de su cesión de la pasada temporada. Aunque el jugador podría tener mercado en otras ligas de mayor potencial económico, va a priorizar el apartado personal: la estabilidad profesional, la proximidad a Madrid, la comodidad que encontró en Zaragoza… Solo una desorbitada oferta exterior podría sacarlo de esa idea.

Juan Carlos Cordero tuvo abierta la opción de Bebé ya el pasado verano prácticamente hasta los días finales de agosto, pero se decidió a no acometer la operación. Entonces, además de una cuestión salarial –evitarse al menos media temporada de su salario, tal y como exigía el Rayo Vallecano- se entendió en la dirección deportiva que el papel de Bebé en el equipo no iba a tener la relevancia de la pasada temporada y su participación, ante el teórico crecimiento del nivel de la plantilla, iba a ser menor. Para evitar posibles rozamientos dentro del vestuario, se optó por aplazar la operación.

El pasado mes de diciembre, tal y como ha podido conocer este periódico, la vía se reactivó, pero sobre unas nuevas coordenadas: la llegada en propiedad con un contrato que sería de tres temporadas (incluyendo la presente) y unas cantidades sujetas a la categoría en la que jugara el Zaragoza (en caso de ascenso, se incrementarían).

Todo en función de las necesidades de mercado que pudiera tener la plantilla, prioridades –como el fichaje de un delantero centro si la recuperación de Bakis se torcía- y del disponible salarial para acometerlas. Si todo cuadra, Bebé entrará en la rueda final del mercado. Para ello, debería desvincularse del Rayo Vallecano, donde está contando más que el año pasado, pero donde no tiene un papel importante. Sus buenas relaciones, y las de su agencia de representación, con el presidente Raúl Martín Presa, son fundamentales, pero no debe descartarse tampoco que la operación se encauce mediante un traspaso, con una cantidad vinculada a objetivos deportivos a pagar por el Zaragoza. En caso de que la salida de Bebé no se concrete, la propuesta de Cordero podría conservarse para la próxima temporada, con el jugador ya libre de contrato.

Mientras tanto, el jugador debe competir en los octavos de final de la Copa de África el próximo lunes contra Mauritania, aunque en el último partido que disputó acabó con problemas físicos. Si Cabo Verde sigue adelante, su fichaje debería completarse con él aún en la competición, probablemente supeditado a que no sufriera ningún contratiempo médico, pues debería jugar los cuartos de final el 3 de febrero.

Bebé, en declaraciones de la semana pasada en Radio Marca Zaragoza, fue bastante explícito al valorar las posibilidades de su regreso a Zaragoza, abriendo esa puerta con una aplastante y poco habitual elocuencia, y admitiendo esa posibilidad. “No escondo que se está hablando con el Zaragoza. A Cordero le tengo mucho cariño, está siempre pendiente de mí y hablamos mucho. Él me llamó para ir allí, respeto mucho el vínculo con el Rayo, pero con 33 años quiero definir mi futuro, si es en el Rayo, en el Zaragoza o en otro sitio”, dijo. “El dinero es muy importante, pero soy de las personas para las que la felicidad es de las cosas más importantes. Me gusta estar a gusto, ser protagonista y sentirme bien. Ahora estoy con la cabeza en la Copa de África, en hacer historia con mi país y cuanto mejor haga las cosas aquí más opciones y más equipos pueden aparecer. Hay que esperar y ver opciones y tomar la decisión correcta”, apostilló.