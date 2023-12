El Real Zaragoza quiere un pivote a toda costa

El fichaje de un lateral izquierdo es una obligación forzada por las circunstancias, pero la incorporación de un pivote defensivo se ha convertido en la operación más estratégica del plan de Juan Carlos Cordero para el mes de enero. Este perfil es una prioridad, y el director deportivo ya lleva semanas trabajando en diferentes candidatos para el puesto, con el congoleño Omenuke Mfulu (Las Palmas) y el malí Ibrahima Kebé (Girona) como opciones bien valoradas y sondeadas ya a finales del mes de noviembre, como avanzó este diario en su momento. El pivote africano, quien ascendió a Primera con Las Palmas hace un año y hace tres con el Elche, es el principal favorito de Cordero para el puesto, pero se ha encontrado con la oposición del club canario a facilitar su salida.

Aunque Mfulu está teniendo un papel testimonial en los planes de García Pimienta y solo ha disputado 77 minutos ligueros este curso durante la primera plantilla, se le quiere mantener en plantilla debido a su perfil tan específico de pivote físico, experto en duelos y cantidad defensiva. Después de los primeros contactos entre las partes -Zaragoza, la agencia del futbolistas y Las Palmas-, el punto de partida a la cesión pretendida por el Real Zaragoza es un ‘no’ como respuesta, pero el mercado puede cambiar. Por eso, Cordero se plantea si esperar a Mfulu o acelerar otras alternativas.

Hay que tener en cuenta, además, que el Zaragoza, presumiblemente, no podría contar con Mfulu hasta principios de febrero, pues el próximo día 13 arranca la Copa de África y el jugador de Las Palmas puede acudir al torneo con el Congo ya que está en la preselección. La idea de Mfulu es intentar aumentar su participación en minutos y estima la propuesta del Real Zaragoza. En Las Palmas, es el último centrocampista de la jerarquía de García Pimienta en la posición, y su concurso aún se puede reducir más tras la recuperación de Fabio González, también pivote, lesionado durante la primera vuelta. Así que la viabilidad de la operación pasa por que Las Palmas pueda abrir la mano en las próximas semanas, sin descartar tampoco que el club canario refuerce la posición durante el mes de enero. Pero Cordero ya conoce que la operación no es sencilla y exige supeditarse a unos tiempos concretos. El Zaragoza no es el único equipo que ha llamado a la puerta de Mfulu, de 29 años y forjado en el fútbol francés, desde donde llegó al Elche en 2019. También el Espanyol ha trasladado su interés en el futbolista congoleño, busca un centrocampistas de esas características, pero la respuesta de Las Palmas ha sido la misma.

En la recámara, Cordero maneja otros nombres. Uno de ellos es Ibrahima Kebé, de 23 años y canterano del Girona, cuyo representante conoce también el interés del Zaragoza. El jugador apenas ha jugado este año después de recuperar una lesión que le tuvo apartado casi 13 meses de los terrenos de juego. Esta inactividad genera ciertas dudas en el Zaragoza, por un futbolista que finaliza contrato en junio de 2024. Su intención es renovar en el Girona y salir cedido, pero Cordero busca ante todo un refuerzo con garantías de rendimiento inmediato. Dentro de ese patrón de búsqueda, el director deportivo tiene anotado en su agenda también el nombre de Lulo Dasilva, un mediocentro defensivo hispanobrasileño de 21 años del Sevilla Atlético, con 16 partidos este año y que ha ido convocado con el primer equipo en los dos últimos partidos previos al parón navideño. Es un pivote alto, de 1,89, especializado en el trabajo defensivo y las labores de contención y equilibrio.

Y es que Juan Carlos Cordero busca un mediocentro de unas características muy concretas, que dé energía, capacidad física y equilibrio defensivo al centro del campo. Este tipo de jugador ha sido una constante en la confección de sus plantillas en sus anteriores proyectos.

Pivotes con buenas capacidades defensivas, consistencia física, fuertes en los duelos… Es el registro que se quiere añadir al centro del campo y reunir con Marc Aguado, Toni Moya, Francho Serrano y Jaume Grau, más después de que la idea de Julio Velázquez sea alinear al menos tres centrocampistas en su modelo de juego, dejando atrás el doble pivote con el que se concibió la plantilla en verano.