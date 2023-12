El gol de Señor del 12-1 a Malta cumple 40 años

De los Juegos Olímpicos de 1920 al bolo del otro día ante Georgia, de la Furia de Amberes al fútbol total de la Roja, un Mundial (2010) y tres Eurocopas (1964, 2008 y 2012) abrillantan el historial de la selección española de fútbol. Un excelso currículo jalonado por goles que constituyen una porción esencial de su (de nuestro) patrimonio sentimental. El testarazo de Marcelino a Rusia o el toque sutil de Iniesta a Holanda sirvieron para cantar victorias para la eternidad. Pero hubo otros goles, muy poquitos goles, que, aunque no significaron un título, también marcaron una época: la rodilla de ariete puro de Zarra en el gol a Inglaterra en Brasil 50, la canilla mágica de Rubén Cano en el Pequeño Maracaná de Belgrado que nos llevó al Mundial 78 de Argentina y, por supuesto, el golazo de Juan Señor que culminó la gesta del 12-1 ante Malta y la clasificación para la Eurocopa 84. De este último hito, se cumplen hoy 40 años, cuatro décadas de que el pequeño gran jugador del Real Zaragoza se hizo por derecho un hueco en el olimpo del fútbol español.

Gélida mañana zaragozana. Traidor sol helador para recibir a las puertas de La Romareda a un futbolista que habla como jugaba, claro como el agua que baja de la montaña. Ya tiene 65 años el mito, pero estos días se siente como un chaval. "No sé cuántos periodistas me han llamado. Televisiones, radios, periódicos de toda España… Es increíble. El móvil no para de sonar. Ahora, nada más acabar con usted, me tengo que ir. Estamos citados en Madrid", se arrancó Juan Señor, el cerebro del Real Zaragoza de los 80.

Las ideas brotan de su mente, igual que brotaba el fútbol de este futbolista de bandera. "España venía de fracasar en su Mundial de 1982. Miguel Muñoz trajo una renovación total y entramos gente nueva. Era muy importante clasificarnos para la Eurocopa de Francia 84. En el grupo también estaba Holanda, que era una potencia mundial. Entonces, para las Eurocopas no se clasificaban 16 o 32 selecciones, sino solo ocho. Eran todo muy selecto, muy elegido. Estaba claro que nos lo íbamos a jugar con Holanda. En estas, llegamos al último partido con la necesidad de vencer y de hacerlo por once goles, pues estábamos empatados a puntos con Holanda", narró.

El reto era extraordinario. El rival, Malta, era débil; pero once goles es una cifra muy poco común. Sin embargo, Señor confiesa la confianza con que se afrontó el reto. "Nosotros creímos que podíamos hacerlo cuando vimos el partido Holanda-Malta. Holanda creó muchísimas ocasiones de gol. Sabíamos que podía ocurrir. El seleccionador puso una alineación muy ofensiva, con tres delanteros centro: Sarabia, Santillana y Poli Rincón. Jugamos con unas bandas muy profundas, con Rafa Gordillo y Lobo Carrasco. Más atrás, Víctor Muñoz y yo. Y en defensa, solo Camacho, Maceda y Andoni Goicoechea. Portero fue ese día Buyo», recordó.

Paradójicamente, la cosa no comenzó bien. "Llegamos al descanso con 3-1, dos de diferencia. Hacían falta nueve goles. Muñoz siempre transmitió calma. Muñoz hablaba poco pero muy claro, iba siempre a lo esencial. Y siempre repetía que tenía fe en nosotros, que todos estábamos ahí por algo. No perder la serenidad fue esencial. Así fueron cayendo uno tras otro hasta la docena, que la metí yo. Lo cantó por televisión el periodista José Ángel de la Casa y le salió un gallo... Lo estaba cantando con el corazón. Ese gol lo metió España entera", confesó Señor, lleno de melancolía.

El triunfo significó un viraje radical en la selección española, que pasó a ser un equipo aspirante a todo. "La alegría fue inmensa en Sevilla, en toda España. Estaba siendo un invierno duro en 1982, con tantos atentados de ETA, con el paro… Fue muy importante para todos. En Francia 84 llegamos hasta la final con la misma base del equipo, jugando de categoría y eliminando a la campeona del mundo, a Alemania (golazo de cabeza de Maceda a preciso servicio de… ¡Señor!). En la final, no tuvimos suerte con Francia. Por cierto, no le concedieron un gol a Santillana que hoy sí sería gol con el VAR. Igual que el de Míchel en México 86. Allí caímos eliminados por penaltis. Nos faltó suerte, esa España tenía jugadores de gran categoría. Mire los nombres que he dicho antes… Igual que el Real Zaragoza en el que yo jugué, que desarrolló un fútbol impresionante con Beenhakker, valorado por todos los rivales y con La Romareda llena siempre, y ganador de la Copa del Rey del 86 ante el Barça con Luis Costa. De todo ese ya hace mucho tiempo, pero recuerdos como este lo evocan constantemente", concluyó un señor futbolista, Juan Señor.