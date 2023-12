Irregular Real Zaragoza

Esta tarde se cierra la primera vuelta de la liga a la que el Zaragoza, a falta de un partido llega con 27 puntos, es decir más de la mitad de los 50 que, en teoría, aseguran la permanencia. Antes de

iniciarse la jornada está a cuatro de distancia de la promoción y, aunque hay muchos equipos que se hallan entre él y la sexta plaza, mira hacia arriba.

Allí está el Levante, su contrincante de hoy que tiene puntos de promoción, por lo que se le puede considerar un rival directo ya que sus objetivos son similares. El problema del Zaragoza es su irregularidad, puede plantarle cara y ganarle al Leganés, al líder, y sin embargo fallar contra el colista.

Para hacerlo más competitivo son varios los frentes a los que tiene que acudir Velázquez. En Lezama falló, incluso, la consistencia defensiva con errores en las marcas y desajustas que dejaban demasiados espacios. Esto es lo más fácil de solucionar, más arduo será resolver la falta de generación de fútbol, la excesiva horizontalidad.

La producción ofensiva es pequeña, no hay verticalidad, no se saca fruto del balón parado y los centros laterales son con ventaja para la defensa a la que no se le gana la espalda.

Si a eso le sumamos la ausencia de precisión en el área nos explicamos su déficit goleador. Lleva menos de un gol por partido y en los ocho últimos únicamente ha marcado cuatro.

Fijémonos en lo positivo, tres encuentros sin perder. Además vuelve a

La Romareda, aunque ya no sé si esto es bueno o no. Escribir que el partido es difícil es repetitivo, pero es obvio que sería magnífico cerrar la primera vuelta con una victoria en casa.