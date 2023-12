Julio Velázquez, entrenador del Real Zaragoza: "Hubo un penalti clamoroso"

El entrenador del Real Zaragoza, Julio Velázquez, se lamentó sobre todo de la actuación arbitral. De hecho, consideró que hubo dos acciones "muy claras" que perjudicaron a su equipo, y que pudieron haber modificado el desenlace del duelo. Además, admitió el mal inicio de partido del cuadro aragonés, aunque subrayó también "la actitud, el compromiso y la predisposición" de sus jugadores, que al final lucharon por el triunfo hasta el último suspiro de la contienda.

"Fue un partido trabado, ya que el césped no ayudaba a que el equipo en posesión del balón tuviera cierta continuidad. Hemos ido de menos a más. No hemos entrado bien al partido; ellos comenzaron mejor, aunque hemos sabido sobreponernos", explicó el técnico, quien insistió en las "grandes dificultades" que conllevaba jugar en un terreno de juego de esas características.

"El equipo ha crecido, ha mejorado con el paso de los minutos, tras hacer varios ajustes, y hemos estado metidos hasta el final. Tras un mal inicio, hemos empatado y hemos estado en disposición de haber ganado el encuentro", reiteró el preparador del Real Zaragoza. "Hemos sido capaces a darle la vuelta a los desajustes que estábamos teniendo. Ha habido fases en las que hemos estado bien, por encima del adversario, en un campo que te llevaba a imprecisiones, a segundas y terceras acciones", recordó, de nuevo, el entrenador de los aragoneses.

Y habló a continuación de las jugadas polémicas: "La acción de Toni me parece clamorosa, es un penalti clamoroso; una acción que nos tenía que haber dado los tres puntos", señaló Velázquez, quien consideró, además, que Morcillo tenía que haber sido expulsado al cuarto de hora de partido, por una dura entrada sobre Maikel Mesa. "Ha habido dos acciones concretas que nos han perjudicado. La de Toni era clamorosa –insistió–. Y la acción sobre Maikel Mesa, que me la acaban de enseñar, también la veo muy clara: teníamos que haber jugado muchos minutos en superioridad numérica", advirtió. Ha habido dos acciones concretass que nos han perjudicado. La partada a Maikel Mesa y lo de Ton, que era penalti clamorosa.

"No soy de hablar sobre los árbitros, porque su labor es muy complicada. Sin embargo, tengo que hacerlo por responsabilidad hacia mi club, hacia mis jugadores y hacia los aficionados. Estas dos acciones nos han privado de llevarnos la victoria", sostuvo Velázquez. "De lo que sí podemos controlar nosotros, me quedo con la respuesta del equipo, que ha sido capaz de rehacerse. Los jugadores se han dejado todo el campo en un partido que no era nada fácil. Las actitud y el compromiso de los chicos es enorme. Eso refuerza el mensaje que venimos transmitiendo desde el principio: un vestuario sano, de mucha calidad, que quiere mejorar, crecer, darle una alegría a su afición", afirmó.