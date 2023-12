Julio Velázquez: "El trabajo ha sido formidable"

Julio Velázquez era este sábado un hombre feliz. El técnico, superado el aterrizaje forzoso de Albacete, celebró a lo grande el estreno con victoria ante su nueva afición. Pregonó su "felicidad" y ensalzó el "formidable" trabajo que realizaron sus futbolistas, después de superar por la mínima al Leganés. "Estoy muy feliz, por los chicos, por el club, por la afición, por vosotros (medios de comunicación)… Había una losa importante, pero los resultados son los que modifican los estados de ánimo. El juego es el que te tiene que llevar a ese resultado. Hoy era un día propicio para ello", reconoció.

El entrenador aseguró que le gusta ser "objetivo" en sus análisis, pero no titubeó para afirmar que el Real Zaragoza fue justo vencedor. "Creo que hemos sido merecedores de la victoria sin ningún tipo de dudas. Hemos estado muy bien, muy muy bien. Hemos sido un equipo reconocible, con identidad, competitivo… Además, manejamos muy bien las situaciones del juego", celebró el preparador, que también tuvo palabras para el trabajo defensivo de sus hombres.

"Todos han hecho un gran trabajo. En esta categoría, no encajar te da mucho. Crecer desde la famosa portería a cero te da mucho. El equipo ha hecho un trabajo formidable. Es el primer paso, en un contexto magnífico, ante nuestra afición", señaló.

Sobre el renovado sistema empleado, ese 5-3-2 que tan buen rédito dio, Velazquez reiteró lo que ya defendió en el pasado, que no es un entrenador de ideas fijas. "No soy un técnico con una única propuesta de juego, de un solo patrón. Creo que hay que analizar cada contexto, ver que complementos tienes, y adaptarse a las circunstancias. En definitiva, hay que hacer un análisis y, a los problemas, darles soluciones. Hoy hemos visto al Zaragoza que pretendemos. Hablo de intenciones. Me ha gustado mucho la manera de proceder, sobre todo jugando en nuestro campo. El de hoy es un paso muy importante, pero relajación cero", advirtió Velázquez.

"Ahora hay que descansar y focalizarse en el próximo objetivo, tenemos un partido muy importante el próximo viernes. Solo toca seguir, seguir creciendo y seguir evolucionando", finalizó el técnico, con la mente puesta en el choque contra el Espanyol.