Cristian Álvarez está de vuelta. El capitán del Real Zaragoza apura ya la fase final de su recuperación y este jueves ha sido la gran novedad del entrenamiento del equipo aragonés. El argentino ha trabajado con total normalidad en el grupo de los porteros, bajo la supervisión del preparador Mikel Insausti, confirmándose así la buena marcha de su recuperación. A falta de dos días para el partido contra el Leganés, es complicado que pueda completar su puesta a punto tras un mes y una semana fuera de los terrenos de juego, pero el objetivo es que pueda estar apto ya la próxima semana para el choque contra el Espanyol. Sus sensaciones diarios irán marcando el paso en este sentido, así como las pruebas de control que se le practiquen en los próximos días. En todo caso, Cristian podría reaparecer, si todo sigue su curso actual, antes del parón navideño y despedir el 2023 entre los palos.

Cristian ha desarrollado las tareas de los porteros con normalidad. Vestido con las botas de tacos y armado con su guantes, no ha trabajado a un ritmo inferior ni se le han excluido tareas. La lesión muscular que sufrió contra el Eibar queda así atrás. Ese día, cuando el portero argentino cumplía los requisitos de los 10 partidos jugados de su cláusula para activar la renovación automática de su contrato por una temporada más, Cristián precipitó su vuelta al equipo después de lesionarse en Andorra y sufrió una recaída.

Las pruebas médica desvelaron una rotura de fibras en la musculatura isquiosural del muslo izquierdo, en su zona posterior. Desde un principio, se manejaron los 30-40 días como plazo de recuperación. No se ha corrido, en este sentido, ningún riesgo ni se han acelerado las cosas como sucedió de cara a aquel partido contra el Eibar, cuando el equipo venía de empatar en Gijón tras un grosero fallo de Gaetan Poussin que avivó esos días las dudas y debates sobre su figura como portero suplente.

Después de lesionarse Cristian contra el Andorra, el francés fue el designado por Escribá para ejercer de portero. Así, jugó contra el Alcorcón y el Sporting, quedando muy señalado. Sin embargo, después de que Cristian pidiera el cambio contra el Eibar, el entrenador volvió a darle una oportunidad a Poussin. Ese día, La Romareda le recibió con aplausos de apoyo e indulgencia. Sin embargo, una semana después, en Burgos, Escribá borró al francés y le dio la portería a Rebollo, con el conocido interludio copero en el que Poussin volvió a salir en la foto de la derrota contra el Atzeneta. Rebollo ha sido el titular en las últimas semanas, incluso Julio Velázquez ha mantenido ese jerarquía tras su llegada.

Lo cierto es que el Real Zaragoza no ha ganado un partido desde que Cristian se lesionó en Andorra por primera vez. Desde entonces, no se conoce la victoria. Incluso la derrota contra el Eibar llegó cuando el argentino ya no estaba en el campo, aunque Poussin tampoco fue responsable ante el majestuoso tiro a la escuadra de Aketxe.

Desde que Cristian Álvarez se lesionó contra el Eibar, el Zaragoza ha entrado en caída libre en liga. Desde que Rebollo se hizo cargo del puesto en Burgos, el equipo no ha levantado cabeza, firmando dos empates (Burgos y Oviedo y tres derrotas consecutivas frente a Elche, Huesca y Albacete. Además, fue eliminado de la Copa por el Atzeneta con Poussin, esta vez, como guardameta titular.