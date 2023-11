Entrevista a Miguel Linares: «Hay partidos que el Real Zaragoza no ha ganado por cuestiones que no dependen de Fran Escribá»

Miguel Linares (Fuentes de Ebro, 1982) descansa en Zaragoza de su extensa y sacrificada trayectoria en el fútbol, de la que colgó las botas hace tres años. No se pierde ningún partido del Real Zaragoza, al que analiza colaborando con medios de comunicación, y pocos se le escapan del Elche, uno de sus antiguos equipos y con el que ascendió a Primera División... de la mano de Fran Escribá.

¿Qué significa el Elche en su carrera?

Estuve tres temporada y pasé tres veces por el quirófano. Nunca había tenido ninguna grave, pero allí sufrí tres: dos de rodilla y otra en la mano. Pero aun con todo, tengo muy buenos recuerdos del Elche. Mi segunda hija nació allí. Es cierto que quizá no pude aportar lo que yo hubiera querido. Cuando mejor estaba, con nueve goles en mi primera temporada, me rompo en febrero. El Elche había pagado traspaso por mí al Salamanca. El entrenador era Pepe Bordalás y perdimos el ascenso en la final del play off contra el Granada: fue muy injusto porque con 1-1 nos anulan un gol que hoy sería válido con el VAR. Al año siguiente, empezó Bordalás, pero lo acabamos con César Ferrando. Yo estaba fuera por otra lesión de rodilla. Es entonces cuando, en el tercer año, llega Escribá y yo reaparezco sobre noviembre. El equipo iba líder desde la jornada 1 y era complicadísimo entrar. En enero, me rompí la mano. Pero me llevé muy buen recuerdo de la gente, creo que soy valorado allí y además me quedó el sabor dulce del ascenso a Primera.

El célebre Elche de Escribá que dominó la categoría de principio a fin y con el que se comparó al Zaragoza de hace solo mes y medio.

Entre unas cosas y otras, yo participé muy poco, en una decena de partidos. Solo fui titular en la última jornada. Fue un ascenso histórico para la ciudad, porque el club llevaba 25 años fuera de Primera. Vivimos una temporada muy bonita. Hubo momentos que le llevábamos quince puntos al tercero. Veíamos que llegaría, porque el equipo no se relajaba. Hacíamos un fútbol muy serio, encajábamos muy pocos goles…

¿Cómo jugaba ese Elche?

Tenía un once muy marcado. Había siempre algún cambio, pero entraban casi siempre los mismos dos o tres jugadores. Era un equipo muy sólido atrás, muy fuerte a balón parado y con gente de calidad y experiencia, en buen momento: Rivera, Generelo, Fidel, Coro, Carles Gil, Edu Albacar, que tenía un guante en el balón parado, Damián Suárez, Etxeita… Jugábamos 4-4-2, pero también 4-3-3, porque hubo muchos partidos con tres mediocentros cuando entraba Mantecón. Casi diría que jugamos más en 4-3-3.

¿Cómo fue el aterrizaje de Fran Escribá?

Era su primera experiencia como entrenador en solitario. Había sido jugador del Elche, conocía el club y la ciudad, y era muy querido.

¿Cuáles son sus puntos fuertes como entrenador?

Prepara los partidos y descifra a los rivales muy bien. Yo recuerdo que nos decía lo que iba a suceder, y lo clavaba. Es muy buen estratega. Yo no había tenido nunca un entrenador así, con esa capacidad. Bordalás me sacó rendimiento, con Sergi Barjuán disfruté mucho, pero ir a los partidos tranquilo por saber lo que iba a pasar, eso con Escribá.

¿Identifica rasgos de aquel Elche en el Zaragoza actual?

En las primeras jornadas, sí. Sobre todo, cuando no se encajaba ni un gol, porque aquel Elche asciende con 20 ó 21 goles recibidos solamente. El Zaragoza de las primeras jornadas era así, muy sólido, a los rivales les costaba mucho crearte ocasiones… Y cuando había que golpear, golpeabas. Sin un fútbol muy brillante, pero con un grupo muy fuerte, no destacabas a nadie, sino a todo el equipo.

Quizá en un equipo que fue líder desde el primer día al último no hubo periodos de crisis, pero, ¿cómo era Fran Escribá gestionando los momentos de más dificultad?

Recuerdo uno de esos momentos cuando la ventaja con el tercero bajó de 15 puntos a 10 o algo así, con un par de derrotas seguidas. Fran, dentro del vestuario, gestionaba siempre desde la tranquilidad. Es así, tal y como se ve en rueda de prensa. Siempre he dicho. No necesita gritar. Es muy calmado y sereno. Ni en los buenos momentos desborda euforia, ni en los peores, se queja. Es muy realista. Recuerda en Andorra, se jugó mal y fue el primero en decirlo. Es posible que ahora el entrenador tenga culpa de algunas cosas, pero también se han hecho muchas cosas bien para ir ganando partidos que luego no se han ganado por cuestiones que no dependen del míster. Creo que el Zaragoza está en buen camino. El equipo ya merece una victoria, es una semana muy importante.

Miguel Linares, exfutbolista aragonés del Real Zaragoza y del Elche, en la Plaza de los Sitios de Zaragoza Oliver Duch

¿Cree que Escribá tiene las herramientas para devolver arriba al equipo?

No tengo ninguna duda de ello. No tengo ninguna duda del míster, pero tampoco del equipo. Si hablamos de la jornada 6, después de ganar en Cartagena, al partido contra el Alcorcón, esas sensaciones eran malísimas. Pero, desde el día del Sporting a hoy, si hubieras ganado los cuatro partidos no hubiera pasado nada. Y si, digamos, ahora el Zaragoza gana los próximos cuatro tampoco me extrañaría.

¿Qué análisis hace del momento actual?

El equipo está haciendo muchas cosas bien. En Gijón estabas en la ducha con una victoria tras ponerte 0-2 y sin sufrir apenas hasta los diez minutos finales cuando meten a Cote. Pero un error muy puntual te condena al empate. Frente al Eibar, el Zaragoza no era mejor, pero te vas al descanso 2-0 con dos goles que no te regala nadie. Porque la calidad la tienes. En Burgos, parecido. Me hace gracia cuando viene aquí un rival, te gana y se dice que no han hecho nada. ¡Pues algo habrán hecho! En Burgos, compites. Vas ganando 0-1 en el minuto 93, ya se sabe que con un marcador así te pueden empatar en cualquier momento. Pero si ganas allí, no hubiera pasado nada. Y contra el Oviedo, prácticamente, generas más ocasiones que en las tres últimas temporadas juntas. No ganas por un palmo en un fuera de juego y porque su portero hace un partidazo. Hay futbolistas que están creciendo, como Borge y Lecoeuche. Jaume Grau y Mollejo han dado ese paso también, Maikel Mesa es un futbolista capital en esta categoría, Francés y Jair están a muy buen nivel… El equipo está bien, y es cuestión de pulir lo fallos, que me atrevería a decir que son más personales y corregibles. No estamos ante un caso de esos de no saber por dónde meterle mano al equipo. Yo estoy muy tranquilo.

¿Cree que el comienzo de curso tan bestial y las expectativas que se generaron han sido perjudiciales a nivel de análisis global? ¿Serían distintas las lectura si el equipo hubiera sumado los mismos 22 puntos, pero con una dinámica diferente?

Desde luego. Eso le ha pasado al Eibar, al Oviedo, o al Valladolid, viniendo desde abajo. Incluso al Sporting. Hay equipo para ganar partidos seguidos. El Zaragoza planta cara a los mejores y ha podido vencerles. Te puede ganar cualquiera, pero también puedes ganarle a cualquiera. Hay jugadores de sobra para estar entre los seis primeros.

Quiero preguntarle por los delanteros. ¿Qué le parece Azón?

Tiene seguro 7-10 goles. Hace un trabajo que no hace nadie. Me veo muy reflejado en él. Contra el Oviedo, la falta del gol anulado la saca él de la nada corriendo como un loco. Podía haber ganado el partido. Aún puede que no sea un gran goleador, pero no lo quito nunca.

¿Le llaman la atención lo de Bakis?

Sé que es un gran delantero y espero que rompa cuando vuelva. Entiendo que cuando eres un delantero de ese tipo, de área, y no te ponen muchos balones, sufras. Pero tantas jornadas... Igual hay que buscarse la vida de otra manera. Es que los delanteros somos números. Y sin números… Confío en él porque tiene detalles muy buenos.

Sergi Enrich completa la terna.

Me gustaría verlo cinco partidos seguidos jugando de inicio. Igual suena impopular lo que voy a decir, pero creo que es tipo Azón, pero con trayectoria y pulido. Azón se está haciendo y será un delantero tipo Enrich, de los que da continuidad a todas las jugadas, que saca petróleo donde no lo hay, que tiene sacrificio a manos llenas, que tiene gol…

¿Cómo ve al Elche?

Han reaccionado algo, pero había muchas dudas con el entrenador y la plantilla al principio. Tiene buenos jugadores, pero el Zaragoza le puede hacer daño. Jugando en casa, además, va a ir a ganar. Al Zaragoza está rindiendo bien en partidos así, tiene que ser seguro atrás y no tener prisa. Tenerla, la tendrá porque es difícil que no tenga alguna