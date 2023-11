Fran Escribá: "Se hicieron méritos para ganar"

Mereció más, pero los goles no se merecen. Los goles se meten o no se meten. Y el Real Zaragoza ayer no los metió ante el Oviedo. Por eso logró el mejor resultado que se puede obtener cuando no se anota, un empate sin goles. Otro empate más en una racha en la que, en los últimos nueve partidos, solo figura una victoria. Fran Escribá puso voz a esta racha de siete puntos de los últimos 27 disputados, de dos puntos sobre los últimos 15 ventilados ante su parroquia en La Romareda... y al empate ante el Oviedo. "Hicimos méritos y ocasiones para ganar el partido. Nada que reprochar a los chicos. Salimos bien y los tres cambios aportaron energía cuando nos hacía falta. Acabamos jugando en su campo. Siempre estuvimos más cerca de ganar, incluido el gol anulado. Estuvimos más cerca de ganar que de perder. Es un primer paso. Queríamos ganar, sumar delante de nuestra gente. Es un primer paso para romper la mala racha", se arrancó reiterando el técnico zaragocista.

Tras el resultado de ayer y pese a la negativa racha, Escribá ve la victoria muy cerca. "Las cinco primeras jornadas ya pasaron hace un montón de tiempo. En las dos últimas salidas estuvimos muy cerca de ganar. Hoy, otra vez. Nos han tapado bien la salida. Hay que seguir trabajando sin pensar en el ‘play off’ ni en nada, sino en el siguiente partido. Ahora viene otro partido en Elche. Llegarán las victorias con este ritmo e intensidad", confió.

También se introdujo en el apartado técnico del encuentro disputado ante los ovetenses. "La primera propuesta no salió como esperábamos. No queríamos que ellos nos dominaran el partido. Cuando cambiamos a 4-4-2 y con la energía que nos dieron los cambios, estábamos más cerca de ganar. Una lástima, porque creo con sinceridad que se hicieron méritos para ganar. Completamos un buen partido", insistió

"El portero de ellos estuvo bien. En la primera parte, pienso que generamos menos, pero hubo ocasiones claras. En los últimos minutos, hubo ocasiones claras. Solo faltó tener más acierto en el área. Estoy pensando en el último remate, el de Manu Vallejo, por ejemplo", se extendió el técnico.

Otros clubes aspirantes al ascenso, como el Espanyol, acaban de cambiar de entrenador. "La preocupación es que no llegue la victoria. En mis conversaciones, que son constantes con el director deportivo, las conversaciones son de hombre de fútbol, no de forofo; y eso es bueno para el proyecto del Real Zaragoza", respondió Escribá.

Su consideración final fue para Francho Serrano, un centrocampista cuya ausencia ha acusado el juego y los resultados del conjunto aragonés en las últimas semanas. "La baja de Francho nos ha hecho mucho daño. Ha estado dos meses de baja y es un jugador distinto a los otros medios con que contamos. Recuperar a Francho y saber que lo tenemos en perfectas condiciones, nos va a ayudar", concluyó Escribá.