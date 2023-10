Lanzaro: "Zaragoza me ha cambiado la vida"

Maurizio Lanzaro llegó al Real Zaragoza en 2010. Después de dos agónicas permanencias y un inevitable descenso, se marchó en 2013. ¿Qué ha sido de usted esta última década?

Cuando terminó aquella temporada, me marché a mi país (Italia) y jugué en Segunda. En 2017 me lesioné y, aunque intenté seguir, tuve que dejar el fútbol. Las ganas eran muchas, pero no me veía capacitado para jugar en la élite.

No al máximo nivel, pero sí jugó una última temporada en Tercera División en Aragón.

Volví a Zaragoza porque mi mujer, Sandra, tiene familia aquí. Jugué en el Ejea y el Tarazona, pero el pie me seguía doliendo. A partir de entonces estudié para ser entrenador.

Se formó en los banquillos junto a Juli Carmona, actual mano derecha de Álvaro Arbeloa en el juvenil del Real Madrid.

En el Racing Zaragoza conocí a grandes personas, como Juli, Pablo, Fran Gracia o Roche. Fueron cinco temporadas hasta que el año pasado me salió una oportunidad en Italia, donde estuve durante un año y medio.

Maurizio Lanzaro, con la camiseta del Real Zaragoza, trata de frenar el avance de Leo Messi EFE

Y el pasado mes de febrero, de vuelta a Zaragoza, un tipo que ha defendido a Leo Messi o a Cristiano Ronaldo en La Romareda empieza a jugar los fines de semana una liga de veteranos...

Mi amigo Alfonso y su mujer, Ana, veían las ganas que tenía de competir y me preguntaron si vendría a echarles una mano al Delicias. El cuerpo, gracias a Dios, todavía me da. Las ganas de fútbol siguen intactas.

Solo así, desde la pasión por el fútbol, se explica que le apetezca calzarse las botas y salir a entrenar una tarde fría, desapacible y lluviosa, como la que vivimos el martes en Zaragoza.

No lo hago por dinero, lógicamente. Cuando vives el fútbol de cerca, es muy difícil alejarte de él. Además, uno de mis hijos me ve en vídeos, en fotos, y le hace mucha ilusión que su papá juegue al fútbol. También lo hago por él.

Y, además de jugar con 41 años, ¿a qué se dedica?

Estoy esperando una llamada para entrenar. Echo una mano a Roche en el juvenil del Racing y ayudo a una agencia de representación. Veo mucho fútbol, estudio…

Lanzaro, a la izquierda, durante un partido con el Real Zaragoza frente a Cristiano Ronaldo. Oliver Duch

A la espera de que suene el teléfono, se divierte jugando con chavales que podrían ser su hijo.

No veas cómo corren... La relación con ellos es muy buena, tenemos sintonía. A algunos les entrené en el Racing cuando eran cadetes. Ellos saben dónde jugué, pero estamos todos a la misma altura. No me siento más que nadie.

Ha pasado de jugar contra el Real Madrid y el Barcelona a medirse contra el Gurrea, el Altorricón, Los Bancos...

He jugado en casi todas las categorías, me faltaban Regional Preferente y Tercera Regional. También competí en Primera Regional con el Huracán de María de Huerva. En mi primer encuentro con el Delicias metí un gol.

¡Qué me dice!

Ganamos el partido.Fue contra el Sabiñánigo, uno de los mejores equipos de la categoría. Tengo muchas ganas de enseñar a los jóvenes lo que siento por el fútbol.

Es evidente, pero,¿cuánto cambia el fútbol de Primera División respecto al de Preferente?

Es otro fútbol, pero mi pasión es la misma que cuando jugaba en el Real Zaragoza. Lo que más noto es el público. Cuando entras a un campo como La Romareda, solo con ver a los aficionados, la concentración ya es máxima. Aquí, si no te concentras tú, es muy complicado. Los jugadores también son muy diferentes.

Algo me imagino...

En Primera, si tienes cuatro fallos te meten cuatro goles. Aquí, si cometes cuatro fallos, igual te meten uno…

En 2010, en una entrevista con este periódico, dijo que en Zaragoza buscaba una experiencia de vida más allá del fútbol.

Y así ha sido. Zaragoza me ha cambiado la vida para siempre. Tenía pareja italiana, lo dejamos y aquí conocí a otra chica. Además de mi vida privada, también me ha cambiado futbolísticamente.

¿Cómo recuerda su etapa en el club?

Conocer La Romareda llena, conseguir dos salvaciones con el equipo… Fuera del campo fueron temporadas difíciles por temas de pagos, pero a nivel profesional tengo un grandísimo recuerdo.

¿Sigue actualmente al equipo?

Por supuesto, voy cada partido al estadio. Mi hijo es un maño más.

¿Y qué opina?

Si no la mejor, para mí es una de las mejores plantillas de Segunda. Hizo un inicio increíble y ahora está con un poco de dificultad. La Segunda es muy larga y creo que hasta el final competirá para subir.

¿Le gustaría ocupar ese banquillo en La Romareda?

Búa… Ojalá. Mentiría si dijera que no, sería algo precioso.