Alejandro Francés es titular en la goleada de España sub 21 

Alejandro Francés regresa mañana a Zaragoza después del triunfo con España sub 21 en Kazajistán. El futbolista aragonés se incorporará a los entrenamientos ya el jueves, después del largo viaje desde la antigua república soviética. Con jueves y viernes de trabajo con el grupo, queda por ver si Escribá lo mete en el once contra el Eibar o elige a los compañeros que han entrenado toda la semana, como ya sucediera en la anterior ventana, cuando se jugó contra el Racing, aunque entonces el partido fue en viernes. Francés fue titular todo el partido, un encuentro oficial, después de ser suplente el viernes en el amistoso contra Uzbekistán. El jugador del Zaragoza repitió como capitán de la selección sub 21 en la goleada 0-4, compartiendo pareja de centrales con Rafa Marín.

Fermín López, con un gol en el minuto 11, los tantos de los jugadores del Valencia Diego López y Fran Pérez, en los minutos 54 y 56, respectivamente, y de Samu Omorodion en el 90 dieron una victoria a España contra Kazajistán (0-4) que le permite mantener su pleno de triunfos, tres de tres, en el proceso de clasificación para el Europeo de la categoría que se disputará en 2025.

Tres victorias, contra Malta (0-6), Escocia (1-0) y Kazajistán (0-4). 11 goles a favor y ninguno en contra. Ese es el balance del equipo de Santi Denia en el inicio de la generación española de futbolistas nacidos desde 2002. En el siguiente parón, en noviembre, llegará el, a priori, rival más duro en el camino al torneo, Bélgica.

Hasta entonces, España sub-21 lidera el Grupo B con nueve puntos tras un partido en Astana, capital de Kazajistán, en el que el gol inicial de Fermín López puso de cara un duelo sobre césped artificial en el que los locales se emplearon con dureza para intentar paliar la diferencia de calidad.

Se adelantó el conjunto de Santi Denia en el minuto 11 en la segunda jugada tras un saque de esquina. El balón cayó en la frontal, su primer intento de disparo con la zurda tocó en un rival, le cayó a la diestra, disparó con el interior y rozó en Abylaikhan Nazymkhanov antes de colarse por la escuadra izquierda de la portería defendida por Temirlan Anarbekov.

Así firmó Fermín López su primer tanto con una selección española sub-21 en la que ha caído de pie, estrenándose como goleador en su primer partido oficial en el que se ganó la titularidad con su buena segunda mitad en el amistoso del viernes en Uzbekistán.

Un tanto clave para desatascar un encuentro en el que España sub-21 llevó el dominio, con Carlos Martin heredando el papel del excapitán Abel Ruiz, el de partir desde la posición del ‘9’ y repartir juego entre sus compañeros.

Los jugadores intentaron trabar el partido con faltas duras, que incluso provocaron una tangana en el minuto 39 después de una dura entrada de Adilet Sadybekov sobre Fermín López, pero tras el descanso España sub-21 pudo refrendar su superioridad y vivir los últimos minutos de forma plácida.

Lo hizo liderada por dos jugadores del Valencia. Diego López perdonó un mano a mano en el minuto 49, pero se redimió solo cinco minutos más tarde. Centro de su compañero de equipo Fran Pérez desde la derecha, Carlos Martín fue al primer palo y arrastró con él a varios defensas para que Diego López entrase desde el segundo palo, leyendo bien el espacio y haciendo el 0-2.

La conexión de jugadores valencianistas dio frutos al equipo de Santi Denia, y a Fran Pérez aún le quedaba firmar el mejor tanto del choque solo dos minutos después, en el 56.

Conducción de Carlos Martín rompiendo por el medio, apertura a la banda derecha para Fran Pérez, quien recortó hacia adentro en dos ocasiones y disparando fuerte a una escuadra batiendo a un Temirlan Anarbekov que nada pudo hacer más allá de recoger el balón de la portería por tercera ocasión.

No fue la última vez que lo hizo, aunque tardó en llegar. Antes, Javi Guerra quiso completar los goles valencianistas en el minuto 74, pero se le escapó el control cuando encaraba el mano a mano; y Samu Omorodion tuvo un remate fuerte de volea en el área pequeña en el 80, pero Temirlan Anarbekov tapó bien la portería y logró despejar el esférico.

Samu no perdonó la segunda que tuvo, en el minuto 90, tras un gran pase filtrado de Gabri Veiga. Completó la goleada España sub-21 justo después de un gol anulado a Abylaikhan Nazymkhanov por fuera de juego tras una serie de rechaces dentro del área de Pablo Cuñat.

- Ficha técnica:

0 - Kazajistán: Temirlan Anarbekov; Adilkhan Dobay, Damir Kassabulat (Yersultan Kaldybekov, m.84), Adilbek Zhumakhanov, Meirambek Kalmyrza, Yegor Tkachenko; Nurgaini Buribayev (Zhannur Kukeyev, m.70), Adilet Sadybekov (Nurali Zhaksylyk, m.70), Abylaikhan Nazymkhanov, Lev Kurgin (Aibar Abdulla, m.77); y Denis Mitrofanov (Saif Popov, m.46).

4 - España: Pablo Cuñat; Hugo Novoa, Alejandro Francés, Rafa Marín, Álvaro Fernández; Beñat Turrientes (Iker Muñoz, m.82), Pablo Torre (Javi Guerra, m.72), Fermín López; Fran Pérez (Assane Diao, m.64), Diego López (Gabri Veiga, m.82) y Carlos Martín (Samu Omorodion, m.72)

Goles: 0-1, m.11: Fermín López. 0-2, m.54: Diego López. 0-3, m.56: Fran Pérez. 0-4, m.90: Samu Omorodion.

Árbitro: Walter Altmann (Austríaco). Amonestó a Adilet Sadybekov (m.28), Denis Mitrofanov (m.39), Abylaikhan Nazymkhanov (m.47) y a Adilbek Zhumakhanov (m.60) por parte de Kazajistán, y a Álvaro Fernández (m.38) por España.

Incidencias: Partido clasificatorio para la Eurocopa sub-21 de 2025 disputado en el estadio Astana Arena.