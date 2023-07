Jair: "Hay que empezar a sumar puntos desde el primer partido"

Jair Amador, envuelto en sudor y agotado por el esfuerzo del primer entrenamiento del Real Zaragoza, atendió sobre el césped del Pinatar Arena a los periodistas desplazados hasta tierras murcianas. "Hace mucho calor. Venimos a un sitio que tiene mucha humedad, pero son una buenas instalaciones. Hay que adaptarse lo antes posible a este clima", comenzó subrayando el central.

El luso-caboverdiano, criado en Villanueva de la Serena (Badajoz), afronta su cuarta temporada como zaragocista. "El equipo tiene esta vez buena pinta. Toda la gente que viene nueva lo hace para sumar, para aportar lo máximo. Los que estamos desde hace más tiempo trataremos de ayudar. Se está fichando bien, gente que viene de hacer muy buenos años en sus clubes. Hay que llegar al inicio de temporada en la mejor forma posible", dijo con optimismo en relación a la metamorfosis que está experimentando el plantel.

Y es que la plantilla, aunque la pretemporada esté en su ecuador, ya piensa en clave de liga, de competición oficial. "Empieza todo ya. Hay que trabajar duro porque, cuanto antes cojamos la forma física, será mucho mejor. Aquí en Pinatar tenemos días duros por delante, exigentes", subrayó el defensor, que aporta ese matiz de que ya solo restan 19 días para que la liga arranque.

Y es que a Jair le ha tocado vivir tres inicios malos de temporada en su periplo zaragocista. El veterano central (33 años) sueña con que esta sea, por fin, la liga en la que pueda disfrutar desde el inicio con el equipo en lo más alto desde el primer momento. "Es verdad. Desde que yo llegué aquí nunca hemos empezado de la forma más deseable. Si empiezas bien la liga, eso que te quitas de enmedio. Hay que empezar a sumar puntos desde el primer partido", deseó en voz alta.

Jair fue el primer lesionado de la pretemporada, hace dos semanas, con una leve pero molesta dolencia en una uña de un pie que le impidió calzarse varios días y, por ello, no entrenar con el resto del grupo. "La uña me dio un poco de guerra al principio. Tuve una pequeña infección. Pero ya está pasado y olvidado", aclaró el jugador con mucho tiempo diferido, pues no hubo parte médico de aquel problema podológico.