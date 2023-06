Toni Moya, otro mediocentro en la recámara del Real Zaragoza

Toni Moya, centrocampista de 25 años del Alavés, es uno de los mediocentros del listado de Juan Carlos Cordero para completar la posición, una demarcación para la que el Real Zaragoza ha iniciado tratos también con Aleix Febas mediante una oferta oficial, pero cuya incorporación es complicada ante la oposición de otros clubes.

Toni Moya, futbolista formado en la cantera del Atlético, es un jugador muy del gusto de Fran Escribá, entrenador del equipo aragonés. Es un perfil mixto, con poderío físico y amplio recorrido, con buena cuota de participación en el gol: tiene disparo lejano, llegada y asistencia en las acciones de estrategia. No es una opción sencilla para el Zaragoza.

Moya acaba contrato el próximo 30 de junio con el Alavés, donde llegó hace dos años en Primera procedente del Atlético de Madrid B. Es un jugador, por lo tanto, con un caché elevado, por contrato y por situación de mercado. El ascenso del Alavés a Primera División, en este sentido, añade dificultad a la operación. En caso de no haber subido, las posibilidades del Zaragoza hubieran crecido de forma notable. Aun con todo, su continuidad en Vitoria no está clara. Aunque ha jugado casi 2.000 minutos esta temporada, no ha terminado de afianzarse como un jugador principal ni titular con Luis García Plaza, cuya continuidad en el banquillo babazorro puede condicionar que el Alavés decida renovarlo o no. Su buen papel en la promoción de ascenso puede ser clave en este aspecto.

De momento, el jugador va a estar a la espera de esa propuesta vitoriana, antes de tomar una decisión entre las diferentes puertas que se le han abierto en las últimas semanas. Su edad, características y condición de futbolista libre le hacen tener mucho mercado entre los equipos punteros de Segunda -incluidos los recién descendidos-, pero también entre algunos equipos de Primera como el Granada o el Rayo Vallecano.

El Zaragoza va a intentar jugar sus cartas y medir sus tiempos, aunque Juan Carlos Cordero es consciente de que es una vía que va a exigir la conjunción de diversos factores para que pueda darse. En este sentido, la baza de Fran Escribá, un entrenador que no le ha dirigido, pero que lo conoce muy bien, puede resultar fundamental.

Toni Moya es un centrocampista de imponente complexión física, de 1,85 metros de estatura, fuerte en los duelos, con un notable toque de balón, especialista en la ejecución del balón parado y muy hábil en las conducciones interiores. Nacido en Mérida, aunque crecido en Son Servera, en Mallorca; en edad cadete le fichó el Atlético de Madrid, donde desarrolló su formación. Por sus características y su carácter, siempre se le observó en la cantera colchonera como el relevo natural de Gabi Fernández, quien fuera capitán del Real Zaragoza y del Atlético. En abril de 2018, el Cholo Simeone lo hizo debutar en Primera División. El técnico siempre valoró su aplicación y despliegue, incluso lo llegó a emplear como central: Moya puede jugar en un doble pivote o un mediocampo de tres futbolistas, ejerciendo de 6 o de 8. Sería la guinda del centro del campo de Fran Escribá, cubriendo todos los perfiles de la posición junto a Marc Aguado, Jaume Grau, Francho Serrano y Maikel Mesa.