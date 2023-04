Fran Escribá: "Nos da rabia los puntos que se nos han escapado"

Un punto arrancado en el feudo de un rival aspirante a todo, nueve partidos sin perder. Hasta aquí, de lujo. Pero el Real Zaragoza no supo sujetar su ventaja en el marcador cuando además disfrutó de superioridad numérica. Sabor agridulce, por tanto, en las palabras de Fran Escribá una vez finalizado el careo. “El partido iba igualado en la primera parte. Nos encontramos con un gol en la última jugada de la primera mitad. Era un tesoro. Teníamos el partido controlado, aunque no generábamos mucho. El partido entró en una fase de ida y vuelta que no nos convenía. No se notaba que íbamos uno más. Vino el empate e incluso hubo un momento en que no se sabía hacia dónde iba a ir el partido. Tuvimos que tener más control. Nos vamos con un buen punto, pero lo teníamos perfecto para ganar el partido”, subrayó.

No obstante, Escribá siempre consideró la labor de los suyos. “A nivel de esfuerzo, estoy satisfecho. Entramos muy bien en el partido. Controlamos bien en los primeros 15 minutos. Los jugadores se lo dejaron todo, pero nos faltó control de juego. Tenemos jugadores, capacidad y teníamos un hombre más. La semana pasada no se notó por el resultado amplio que obtuvimos (frente al Racing de Santander). Había que haber matado el partido. No lo hicimos y se complicó. No estoy contento con el resultado”, continuó.

Escribá prosiguió con su narración. “Queríamos tener más control. Lo íbamos a tener con Zapater. Bebé nos da verticalidad. Buscábamos control. El gol no nos cambió la idea. Estoy enfadado porque teníamos que haber ganado el partido, pero ante el líder, un gran equipo, hicimos un partido de tú a tu los 90 minutos. El equipo dio la cara. Nos da rabia los puntos que se nos han escapado. Este partido era para llevárselo”, reiteró.

También dedicó una glosa a los aficionados zaragocistas desplazados hasta Éibar. “Llegar aquí y ver toda la grada. Hay que darle las gracias a la afición. Una pena que no les podamos haber dado la victoria. No ha sido un buen año para la afición. Lamentamos no haberles dado más. Muy agradecidos por su apoyo. Ahora viene otro partido precioso frente a un gran equipo de la categoría (Las Palmas)”, consideró.

El apunte final se refirió al esfuerzo energético manifestado sobre el campo. “Han salido muy golpeados todos. Ha sido un partido noble. Los dos equipos han ido al choque. El equipo ha estado de sobresaliente”, concluyó.