El Real Zaragoza clama por un cambio legal para blindar su cantera

Será mucho más complicado el futuro del Real Zaragoza sin su cantera. Si al Real Zaragoza le arrebatan su cantera, le arrebatan su futuro. Es mucho más sencillo para los clubes más poderosos económicamente arrebatarle a sus mejores talentos desde el cambio legal que se produjo en 2018. Y, a fecha de hoy, todos los clubes de Primera División son más poderosos económicamente que el Real Zaragoza… Ergo, el Real Zaragoza necesita con régimen de urgencia un cambio en la legislación deportiva para mantener sus promesas, para creer en el futuro.

Hasta el cambio que se produjo en la legislación del deporte aragonés en 2018 (BOA del 19 de diciembre), para equipararlo al nacional, el Real Zaragoza, y todos los clubes de Aragón, podían firmar por más de un año a los futbolistas en edad escolar, esto es, hasta los 16 años, hasta la categoría cadete. Esta modificación impidió que los clubes pudieran retener a jóvenes jugadores contra su voluntad. Se dieron casos, muy pocos, pero se dieron, en los que un club no le llegó a conceder la carta de libertad a un menor de edad. En cualquier caso, la inmensa mayoría de los clubes concedía dichas cartas de libertad a los futbolistas que hubieran firmado más de una temporada.

Sin embargo, el gran perjudicado resultó el fútbol base del Real Zaragoza, la entidad que reúne a la mayoría de los más brillantes talentos del fútbol formativo en Zaragoza y en Aragón. A través de su red de clubes convenidos, el Real Zaragoza capta a los más destacados jugadores y los incorpora a la Ciudad Deportiva en categoría alevín. Dichos clubes reciben una compensación económica por cada talento que aportan, compensación que crece en función del progreso del futbolista. Es decir, el primer club aragonés realiza una inversión, apoyando al mismo tiempo a las modestas economías de los clubes de formación aragoneses.

Prácticamente todos los clubes de base de Zaragoza son convenidos del Real Zaragoza. Son mínimas las excepciones. El último en incorporarse ha sido el Santo Domingo Juventud, antes convenido con el Valencia y con el Real Madrid. Tras la llegada de Jesús Granel a la presidencia del club de Las Fuentes, éste entendió que, como club que juega en un campo municipal pagado por todos los zaragozanos, además de como zaragocista, los mejores talentos que forma el Santo Domingo Juventud deben continuar su progresión en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza.

La reunión de los mejores talentos benjamines de los clubes convenidos constituye la base de la pirámide de la Ciudad Deportiva. Pues bien, esos primeros cimientos de la base de la pirámide, los estratos correspondientes a las edades alevines, infantiles y cadetes, corren serio riesgo. El hecho significa una cavilación permanente para los responsables del fútbol base zaragocista, porque todos los futbolistas de los dos equipos alevines, de los dos infantiles y de los dos cadetes, esto es, 120 de los mejores futbolistas en edad formativa en Aragón quedarán libres el próximo 30 de junio. Todos deberán renovar su licencia el 1 de julio. Y algunos de ellos cuentan con ofertas para marcharse fuera. Y el Real Zaragoza, en casi todos los casos, carece de medios para poder igualar dichas ofertas.

Desde el primer club de Aragón se aboga por un cambio parcial en la normativa. No se quiere perjudicar a los niños de otros clubes que deseen cambiar de equipo, pero también se clama por la protección de los talentos que cobija en su vientre la Ciudad Deportiva. Ya hubo contactos con el anterior director general del Deporte del Gobierno de Aragón, Javier de Diego, que mostró predisposición, aunque no cuajara en nada tangible. La Federación Aragonesa también mostró su predisposición para proteger el talento residente en nuestra cantera. Todas estas intenciones deben cristalizar cuanto antes en un acuerdo que propicie un nuevo marco legal, pues la sangría en la Ciudad Deportiva no cesa. Ya se ha confirmado la salida del infantil Guillermo López al Real Madrid, y del alevín Erik Peralta al Villarreal. Puede haber más salidas. Incluso la cifra podría llegar a la media docena. Media docena de futbolistas que perderá el Real Zaragoza y por los que no recibirá compensación alguna.