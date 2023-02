Fran Escribá: "Nos interesa el Bebé que hemos visto en el gol"

Tiago Manuel Dias Correia se llama futbolísticamente Bebé porque su hermana le llamaba así desde que era ídem, esto es, desde que era bebé. Su alias da tanto juego como ayer dio él. Desde luego, Bebé llegó con una victoria bajo el brazo... “Era la última jugada del partido, cuando ya dábamos el empate como buen resultado”, dijo el técnico Fran Escribá nada más concluir el careo. “He visto bien a Bebé. Hay unos mecanismos, sobre todo a nivel defensivo, que todavía no los ha cogido. Nos interesa el Bebé que hemos visto en el gol, un jugador que ataque al espacio, que no juegue de espaldas, que ponga su potencia al servicio del equipo, porque creo que de espaldas pierde. Estoy muy contento con él. Ha sido una semana de debutantes, lo hemos dicho en el vestuario. Habían debutado todos los buenos fichajes con gol en otros rivales y en plan de broma hemos dicho que íbamos a ganar con gol de Bebé. Estoy muy contento también por él”, reiteró Escriba.

En su análisis, Escribá consideró también las carencias ofensivas del Real Zaragoza. “No me gusta ser ventajista, lo he dicho incluso cuando ganamos metiendo tres goles en Villarreal o al Huesca. Tenemos un problema de gol. No tenemos, como en otras temporadas ha tenido el Zaragoza, delanteros de 15 goles. Tenemos delanteros que van a aportar goles, pero raro será, y me encantaría equivocarme, tener jugadores por encima de 10 goles. Y eso hace que partidos cerrados como estos nos cuesten más que a otros equipos”, subrayó.

El entrenador también ofreció su visión del encuentro. “El equipo entró muy bien en el partido, éramos muy peligrosos. Una vez más, una lesión de un jugador nos rompió el ritmo. Estar varios minutos con Mollejo lesionado, sin saber si había que hacer el cambio, nos rompió el ritmo. Estaban haciendo mucho daño Giuliano y Mollejo. Luego llegó lo de Bermejo. Eso hizo que nos controlaran más. En la segunda parte, dominaron más posicionalmente, pero con tiros exteriores. Nosotros hacíamos daño en las salidas y las contras, lo que no te esperas es que sea en la última jugada. Estamos muy contentos”, insistió.

Escribá incidió en los lesionados. “Mollejo me ha dicho que no sabe si es un esguince. Esperemos que no. Lo de Bermejo es un golpe muy doloroso, pero solo va a ser un golpe. Si no ocurre nada raro, en unos días estará bien. Le imposibilitaba moverse, esperemos que no sea nada”, anheló. También hubo una glosa para el joven Puche. “Ha trabajado para el equipo, presionando, yendo para el gol. Nos da otras opciones de ataque que habrá que ver y trabaja genial. Se abre una puerta para él”, expuso.

El rival, el Andorra, también ocupó una porción de la rueda de prensa. “Creo que están haciendo un buen trabajo. Cualquier partido, incluido este, podían haber puntuado. El Andorra es un equipo al que gusta ver jugar, con muy buenos registros. El trabajo que están haciendo me parece excelente”, loó.

Sus últimas palabras estuvieron dedicadas a la afición. “Cuando marca el equipo, en lo primero que piensas es en la afición, por la paliza que se han metido para venir. Ahora se van con una sonrisa. Les agradezco que vengan, que nos sigan apoyando. Jugaremos mejor o peor, pero este equipo se lo va a dejar todo en cada partido”, concluyó.