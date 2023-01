Fran Escribá, entrenador del Real Zaragoza: "Necesitamos muchas ocasiones para marcar"

El entrenador del Real Zaragoza, Fran Escribá, se lamentó del inusual desatino de su equipo, una rémora que viene arrastrando desde el inicio de la temporada: "Es lo que somos. En nuestro caso, está claro que tenemos que generar muchas cosas porque no tenemos facilidad para el gol. Necesitamos muchas ocasiones para marcar", insistió el preparador del conjunto aragonés, quien recordó que "el equipo sí tuvo suficientes oportunidades" para haber batido a Amir, pero que de nuevo "la falta de pegada" impidió la victoria.

"Realmente, no me voy insatisfecho por el trabajo de mis jugadoras. Tuvimos fases en la que estuvimos bien. Es verdad que al final ellos casi marcan en una acción a balón parado, pero creo que fue su única oportunidad en todo el encuentro", explicó Escribá nada más finalizar en empate el choque ante la Ponferradina.

El técnico también se refirió a la lesión de Iván Azón. Hasta entonces, el Real Zaragoza gobernada el duelo y estaba siendo superior a su oponente. Sin embargo, el equipo redujo notablemente sus prestaciones con la salida del canterano. "Es algo que ocurre cuando se produce una lesión de ese tipo, y además de un jugador importante. De hecho, en Leganés nos sucedió lo mismo cuando se lesionó Bermejo. Es un lástima, porque hasta entonces el equipo estaba bien, generando ocasiones, y la sensación es que podíamos marcar. Después, todos los jugadores que entraron al partido nos aportaron cosas, pero está claro que la lesión de Iván nos vino muy mal", admitió.

Respecto al mercado, el entrenador zaragocista fue claro: "En principio no espero nada. Queda un día y es díficil que se consiga algo a última hora, aunque a veces sí sucede. El club está trabajando en diferentes opciones, pero no es fácil. Si surge una buena, se hará todo lo posible por mejorar la plantilla. Sin embargo, tenemos muy claro que no vamos a fichar por fichar", anunció.

Además, Escribá habló sobre el rendimiento de Pape Gueye, muy cuestionado ya por La Romareda. "El público es soberano y puede pronunciarse como quiera, pero yo no entiendo la burla hacia nadie. Si yo considero que alguien no tiene capacidad para algo, no me burlo de él. La temporada de Pape no es buena, y él es el primero que lo sabe. Nosotros tenemos que animarle e intentar sacarle lo mejor que tiene, porque es un jugador que sí ha demostrado cosas en anteriores temporadas", sostuvo el técnico, quien confesó también que "el chico lo está pasando mal», que la actitud del público «no ayuda en nada" y que "no se merece" esta situación.

Escribá afirmó también que "no es fácil batir a la Ponferradina", un rival que ya empató a cero en los campos del Levante y del Tenerife, y que "esperaba un partido similar" al que finalmente se había producido en La Romareda. "Ha sido una lástima no haber conseguido marcar", reiteró.