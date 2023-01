Partido Villarreal B-Real Zaragoza, en directo

El Real Zaragoza afronta su primera salida de la segunda vuelta con su visita al Villarreal B. Tras la derrota y el empate sufridos en las dos últimas jornadas, el equipo de Fran Escribá necesita reencontrarse con la victoria para no quedarse encajado en la zona baja de la tabla. El equipo tiene que reponerse a la sensible baja de Giuliano Simeone, que no ha entrado en la convocatoria. El partido se disputa en el recientemente remozado estadio de La Cerámica, y hay una gran presencia de aficionados zaragocistas para apoyar a su equipo en Villarreal.

