Fran Escribá: "La afición ha ayudado en la remontada"

No es lo mismo Pape Gueye que Iván Azón. No fue lo mismo el Real Zaragoza del primer tiempo que el del segundo. Radicalmente opuestos, quizá luchando contra sí mismo más que contra un imberbe rival, el Real Zaragoza de la segunda mitad logró imponerse al de la primera. Los parciales de 2-0 y de 3-0 quedaron como contundente traslación numérica de la evidencia. El técnico del Real Zaragoza, Fran Escribá, relativizó los 90 minutos más radicalmente opuestos de los que llevamos de ejercicio liguero. “No ha sido tan desastre la primera parte como decía el resultado ni tan excelente la segunda”, consideró. “El marcador afeaba mucho la primera parte. Lo mejor es que no hemos dejado de creer. Mejoramos en la segunda parte, tuvimos el balón y estuvimos acertados. Hacer tres goles en 45 minutos dice mucho de nuestra efectividad”, continuó.

El viraje de 180 grados llegó cuando saltaron al prado Valentín Vada y, sobre todo, Iván Azón. “Vada e Iván Azón venían de lesiones, sobre todo en el caso de Iván, importantes en el tiempo. Cómo no me va a gustar poner a Iván desde el primer minuto... Pero tenemos que medir, pues Iván tuvo recaídas y se ha perdido muchos partidos por el camino. Es bueno ir poco a poco, no queremos recaídas”, matizó Escribá.

El técnico también consideró como factor la energía que el Real Zaragoza recibió desde la grada. “La afición ha ayudado en la remontada. A veces entiendo su enfado, aunque no lo comparto. Hoy nos ha venido bien. Con la afición y la ciudad que tenemos detrás somos más fuertes. Ha sido importantísima en la victoria”, enfatizó.

Escribá también se refirió a los sustituidos, a Pape y a Eugeni. “Cuando haces sustituciones, quedas señalado. Suele ser una lectura injusta. Vada e Iván se encontraban en la necesidad de ser más ofensivos, de ir decididamente a por el partido. Utilizo los jugadores más adecuados para cada momento del encuentro”, aclaró.

Capturado el triunfo, Fran Escribá también no se dejó invadir para la euforia. La prudencia tambén jalonó sus palabras finales. “Yo soy el primero que me ilusiono. Sería de mediocre renunciar, pero tenemos que ir paso a paso. Una cosa es lo que creemos y deseamos y otra la realidad. Ahora estamos debajo de la mitad de la tabla. Sería equivocarse hablar de otra cosa que no fuera el Sporting de Gijón. Será a partir de la jornada treinta y tantas cuando hablaremos de otra cosa. Solo importa el siguiente partido”, concluyó.