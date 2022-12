Escribá: "Ya estamos pensando en el Huesca"

Cambió mucho, hasta siete jugadores en su alineación titular, para no cambiar nada. Quizá tampoco lo pretendía Escribá. Quizá los siete cambios en la formación del Real Zaragoza obedecían más al factor fatiga que al propio Albacete. Y es que, quizá, estaba pensando en el careo con el Huesca del próximo sábado. He dicho quizá... Desde luego, en el Huesca pensaba, como él mismo verbalizó en la rueda de prensa del estadio Carlos Belmonte. "La idea era sumar los nueve puntos esta semana y ya tenemos cuatro de los seis que hemos disputado", repasó Escribá, que también se refirió al derbi en el tramo final de su comparecencia. "No me quejo de que queden pocos días para el sábado, pues el Huesca juega mañana-por hoy-. Va a haber un gran ambiente. Ya estamos con la cabeza en el Huesca. Hay que sacar tres puntos para dar un salto y pensar dónde vamos", se explicó Escribá.

Antes de hablar de algo, del próximo encuentro, Escribá también escarbó en la nada del partido recién concluido. A este Zaragoza le cuesta mucho todo, aunque con poco también se sume en Albacete. Fútbol de mínimos para alcanzar los 22 puntos. Antaño era un positivo, aunque ayer la suma no dejó demasiado buena cara. Escribá habló de fútbol. Ciertamente, habla mejor que juega su equipo. "Le idea era controlar para llegar por fuera con un punta de referencia. Queríamos jugar bien en el centro del campo, pero el partido no ha sido bonito", confirmó.

También se refirió a casos concretos, como los de Francho y Vigaray, y al comportamiento defensivo global. "Francho puede jugar bien en varios sitios. Con tantos cambios, todos han respondido bien. Vigaray fue importante cuando llegó. Me emociona. Es de los jugadores más queridos. Defensivamente, no hemos encajado. Desde ahí, podemos pensar en crecer", anheló el técnico.

También reservó una glosa para el rival, para el Albacete. "Me está gustando. Tampoco tiene mucha claridad en el ataque, pero está muy bien entrenado. Puede conseguir una permanencia cómoda", apuntó Escribá.