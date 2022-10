Carcedo busca una vía de escape

Como en el fútbol nunca nada está escrito de antemano, Juan Carlos Carcedo juzga el partido de hoy en el estadio de El Sardinero como una oportunidad y no como un juicio, ni sobre su persona ni tampoco sobre la marcha del equipo. Su cuerpo técnico comulga con la ideario. Por su parte, Raúl Sanllehí, director general del Real Zaragoza, y Miguel Torrecilla, director deportivo, quieren estirar las cuerdas del reloj del tiempo del técnico, en el que siguen confiando. No sería la primera vez que un entrenador del conjunto aragonés libra peligros mayores, en esta época de tribulaciones, en el último momento, justo antes de que suene la campana.

El Racing de Santander, que ha vencido al Sporting de Gijón, en El Molinón, y al Levante, en el Ciutat de Valencia, no sabe qué es ganar en casa, en su terreno. No sólo no ha encontrado allí la victoria, sino que acusa un manifiesto divorcio con el gol. En El Sardinero, se muestra inédito en este aspecto.

Se trata de una escuadra con pasado notable y rica historia; pero que no deja de ser en este momento un recién ascendido a la categoría, a la que trata de tomar el pulso desde los basamentos que le llevaron de nuevo al fútbol profesional.

Desde esta perspectiva, que no parece un engaño ni un espejismo, da la impresión de que el principal problema del Real Zaragoza esta noche pueda ser él mismo y no tanto el rival. Es decir, si el bloque de La Romareda alcanza cierto tono competitivo, cabe que salga bien parado de esta confrontación y, de paso, de los apuros que marca el momento. Acaso Carcedo dé un quiebro a los agobios.