Carcedo: «No hemos estado en el partido y la derrota es justa»

Serio, con cara un tanto desencajada se movió Juan Carlos Carcedo tras el partido por la zona de prensa y camino después del autobús. Caer 2-0 ante el MIrandés no era algo previsto en ningún recoveco del Real Zaragoza actual, pues los burgaleses eran los colistas y el equipo aragonés parecía venir viento en popa.

Todo el trabajo del técnico durante la semana, el táctico y el psicológico, lo tuvo que arrugar y tirarlo a la papelera. Sus muchachos no dieron una a derechas. Más bien, pusieron en escena todo lo contrario de lo que Carcedo preparó.

«La verdad es que hemos hecho un mal partido. No hemos entrado en ningún momento en el juego. Nos han ganado todos los duelos, hasta cuando estábamos dos contra uno en superioridad defensiva. No hemos estado en el partido y la derrota es justa», resumió con resignación y sabedor de que ayer era imposible poner una sola excusa o discutir con alguien algún aspecto positivo, tanto en lo colectivo como en la mayoría de los casos individuales.

Carcedo habló con impotencia de lo que él quiso que sucediera y de lo que sus jugadores se empeñaron en que fuese radicalmente opuesto. «Queríamos hacer un partido parecido a los que habíamos hecho fuera de casa, al de Ponferrada. Intentamos meterle intesidad al juego, ganar duelos. Sabíamos de la necesidad del Mirandés, porque un equipo que va colista tiene ese ímpetu y sabíamos que iban a salir con ganas. Estábamos mentalizados, pero...», dejó en el aire a modo de reproche, de desahogo.

Entremedias dejó un detalle a los más de 500 seguidores que volvieron anoche a casa hundidos en su ánimo. «Tenemos que disculparnos con la gente de Zaragoza que ha venido, muchísima», dijo de soslayo entre frases. Carcedo quiso dejar claro que la culpa no fue de su propuesta de juego:«Independientemente del sistema con el que juegues, si no ganas segundas jugadas, en cualquier categoría, no vas a ganar un partido. No ha sido un problema de planteamiento, sino de que no hemos ganado ningún duelo en nada. Habrá que ver lo que ha pasado. Sé que la semana va a ser larga», avisó.