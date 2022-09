¿Cuál debe ser la alineación del Real Zaragoza? Escoge tu once ideal

El inicio de temporada del Real Zaragoza no ha sido nada positivo. Con dos puntos de 12 posibles y ningún triunfo en el casillero, el equipo de Juan Carlos Carcedo ocupa la decimoctava posición de la tabla clasificatoria, en zona de descenso.

El equipo tiene margen de mejora. Hay muchos jugadores nuevos que necesitan un periodo de adaptación, pero Carcedo necesita dar con la tecla cuanto antes. Por el momento, no ha encontrado un once titular tipo. De hecho, frente al Lugo apostó por un cambio de esquema (del 4-3-3 pasó al 5-4-1) que no funcionó…

HERALDO te da la oportunidad de escoger el mejor once posible; el once titular que debería sacar Juan Carlos Carcedo en las próximas jornadas para sacar al Real Zaragoza de la zona baja y empezar a escalar posiciones.

En Ponferrada, Jaume Grau volverá al equipo tras cumplir sanción y las opciones en el centro del campo se multiplican. Del mismo modo, parece factible que Gabi Fuentes pueda ir entrando en las alineaciones progresivamente; y el resto de fichajes recientes (Pape Gueye, fundamentalmente) también tienen opciones de jugar el próximo encuentro.

Arriba, Azón también estará en disposición de jugar próximamente, cuando se recupere de su lesión... y otros futbolistas como Mollejo siguen llamando a la puerta de la titularidad....

¿Con qué alineación te quedas? ¿Cuál es el equipo que se debe asentar? Las opciones son numerosas, y no es fácil jugar a ser entrenador...