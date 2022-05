Nano Modrego medita seguir otra temporada

El 9 de agosto de 2021, Nano Modrego anunciaba entre lágrimas su retirada. Le quedaba una temporada -la que ahora está a punto de terminar- para despedirse del fútbol sala. Acababa de tomar la decisión “más difícil” de su vida con varios meses de antelación, y ese periodo, lo bien que se ha sentido sobre la pista durante ese periodo, le ha llevado a arrepentirse y plantearse seguir otro año más.

La decisión todavía no está tomada, pero hay “muchos factores” que le animan a continuar. A diferencia de su primera campaña en el Full Energía Zaragoza (Colo-Colo), cuando le resultaba más complicado compaginar los entrenamientos con la vida familiar, esta temporada le ha sido “llevadera” y, además, se siente “fuerte físicamente”.

La leyenda del fútbol sala aragonés cumplirá 42 años en noviembre, y esto no le impide jugar una media de 25 o 30 minutos cada tarde en el pabellón de La Granja. Alfonso Rodríguez confía en su liderazgo, y Modrego responde con lo que mejor se le da: haciendo goles de todos los colores.

El pasado fin de semana marcó su gol 500 como profesional. 268 llegaron con el Sala 10; 56 con su actual equipo, el Full Energía; 56 con el Caja Segovia; 5 con el Benicarló; 30 con el Guadalajara; 27 con Ribera Navarra; y ocho con el Movistar Inter, donde llegó a conquistar una liga y una Copa de España.

Su olfato ha contribuido a que el Full Energía soñase con el ‘play off’ de ascenso hasta el final. Y para retomar ese desafío la próxima campaña, Modrego exige dos cosas: la continuidad de Alfonso Rodríguez -algo que está prácticamente garantizado- y la de determinados compañeros.

“Para mí es fundamental que sigan Muniesa, Pasamón y Trasobares. Si ellos están al año que viene, yo casi seguro que también”, explica un Modrego que, adopte la decisión que adopte, será respaldado por los suyos. “El tema ya está hablado con mi familia. Están de acuerdo en que siga porque me ven capacitado”, añade el jugador, y lanza un mensaje a quienes puedan recordarle, como reproche, aquel 9 de agosto en el que anunció que colgaba las botas.

“En aquel momento lo tenía claro, pero la vida da muchas vueltas y te lleva por caminos que no imaginas. He recurrido a una psicóloga para que me aconseje sobre mi futuro y aquella rueda de prensa no me pesa”, finaliza un reflexivo Modrego, que en las próximas semanas adoptará una decisión definitiva.