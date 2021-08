Modrego: "Esta será mi última temporada como profesional"

Nano Modrego se retirará a final de temporada. El pívot zaragozano, máximo goleador de la historia del fútbol sala aragonés, ha anunciado este lunes que colgará las botas cuando culmine la campaña 2021-22 con el Colo-Colo de Segunda División. “Es un día alegre porque se hace oficial mi renovación y también porque después de 23 campañas puedo ser yo quien dice adiós a la competición. Este será mi último año como profesional”, ha indicado un emocionado Modrego, antes de mostrar su agradecimiento a todos los familiares, compañeros y amigos que lo han acompañado en un momento tan especial.

“Se me dibuja una sonrisa al echar la vista atrás y recordar todos los momentos vividos. He pasado por muchos equipos y ciudades que guardo en mi corazón. También han sido muchos los compañeros con los que he tenido la suerte de compartir vestuario. Algunos de ellos están hoy aquí y serán grandes amigos para el resto de mi vida”, ha continuado el pívot zaragozano, que en noviembre cumplirá 41 años.

Nano ha explicado que se retira con toda la campaña por delante porque se le haría “mucho más duro” tener que anunciar su retirada cuando llegue el colofón definitivo. “Quería comunicarlo con una sonrisa. Aún me considero futbolista, me queda un poquito por delante, y sé que comunicarlo a final de temporada sería más difícil”, ha subrayado este icono del fútbol sala aragonés.

Modrego empezó en la competición profesional en el Sego Zaragoza (1997-98); para después forjar el grueso de su carrera en las filas del Sala 10, club en el que militó en distintas etapas (1998-2004; 2010-2012 y 2014-2019). Entre tanto, Modrego vistió la camiseta de equipos como el Benicarló (2004-2006), Gestesa Guadalajara (2006-2008), Caja Segovia (2007-2010), Ribera Navarra (2012-2013) e Inter Movistar (2013-2014), donde llegó a conquistar una liga y una Copa de España.

A nivel de clubes, estos dos títulos son los logros más importantes de un Modrego que también cuenta con un importante palmarés individual. La pasada temporada, ya en las filas del Colo-Colo, fue el máximo goleador de Segunda al anotar 25 dianas en 23 partidos. Antes, en su periplo en Primera e impulsado en su gran golpeo de balón, el pívot zaragozano anotó más de 400 goles.

En esta rueda de prensa de despedida, Modrego ha recordado que su mejor momento al máximo nivel fue la Copa de España de 2018, en la que el Sala 10 consiguió eliminar al Barça en los cuartos de final. “Los goles de las finales jugadas con el Inter fueron bonitos, pero me quedo con aquella eliminatoria contra el Barça. Fue increíble”, ha explicado un Nano Modrego que, evidentemente, también tuvo fases amargas.

“El peor momento de mi carrera, sin duda, fue el primer descenso con el Sala 10 contra Xota. Fue un descenso que nos hizo madurar a todos como deportistas y para mí, que tenía 20 años, supuso un golpe duro”, ha recapitulado el máximo goleador de la historia del fútbol sala aragonés, que en su último año espera “disfrutar” de cada minuto de entrenamiento y partido. “Lo voy a vivir al máximo porque puede que sea el último”, ha finalizado, con la voz entrecortada por la emoción, Modrego.