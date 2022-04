El uno a uno del Real Zaragoza en su derrota por 2-0 en Éibar

CRISTIAN ÁLVAREZ 3

Salvó una goleada hiriente con sus paradones. Al final, el líder solo lo superó con dos goles de chamba. Su trabajo solo maquilló.

FRANCÉS 0

En el lateral y con el par del pichichi Stoichkov sufrió muchísimo. Fue superado varias veces. Se le vio fuera de tono y sitio.

LLUÍS LÓPEZ 0

Desacertado con el balón, sin oler ni una por arriba con Llorente, echó broncas a los demás y se acabó marcando un autogol.

JAIR 1

El único que aguantó el tipo atrás, como pudo y con padecimientos. Trató de sacar el balón con criterio. Sin acompañamiento.

CHAVARRÍA 0

Tarde de calvario con las percusiones de Corpas y Tejero por su flanco. Horrible en defensa, patrocinó una contra letal y el autogol.

PETROVIC 1

Aceptable la primera parte, siendo causa del cloroformo que el equipo metió al juego. Luego, inexistente, lento, sin presencia.

ZAPATER 0

Empezó mal en un par de pases y ya no logró coger la onda. Eligió mal varias veces. Tuvo que correr hacia atrás demasiado.

EUGENI 0

Flotante, sin aportar su personalidad, lleva dos partidos ido por completo del juego. Si no es protagonista, no disfruta. Sustituido.

BERMEJO 0

Terrible partido, impropio de este nivel. No se fue jamás de su par, no dio un centro bueno, no remató, no se le vio. Suplido al descanso.

NARVÁEZ 0

Titular de nuevo, empezó con presencia pero se apagó enseguida. Enfadado con el mundo, no aportó nada al juego colectivo.

SABIN MERINO 0

Se lo está comiendo su ansiedad por no ver portería y el entorno de pocas luces que lo acompaña. Erró un chut y nada más. Nulo.

SAINZ 0

Sustituyó al caótico Bermejo tras el descanso y fue relevado él por Puche en el 78 por ser aún más caótico. Quedó señalado.

VADA 1

Suplió a un pasota Eugeni para jugar la última media hora. Al menos se implicó y llevó dos balones arriba con cierto rigor y remate.

FRANCHO S. C.

Entró por Petrovic en los últimos 15 minutos, con todo reventado colectivamente. No pudo hacer nada potable. Sin tiempo.

PUCHE S. C.

Fue la pareja del doble cambio último y ocupó el lugar de Sainz, al que Jim no perdonó su apatía y anarquía. No pudo aportar nada.