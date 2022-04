Ni actitud ni salvación matemática

"Quien lleva esta camiseta solo puede salir a ganar todos los partidos", subrayó este sábado el capitán Alberto Zapater al término del encuentro en Ipurúa, pero lo cierto es que el Real Zaragoza lleva dos encuentros en los que hace poco, muy poco, para llevarse los tres puntos.

Con lo propuesto frente al Burgos y el Eibar, no se va a ningún lado. El equipo ha caído en la apatía que tanto se quería evitar. Y claro, el Eibar no es el Burgos. El Eibar es el líder y, si sales a que no ocurra nada, te acaba pasando por encima.

El Real Zaragoza fue este sábado un bloque inofensivo, plano. El centro del campo apenas generó juego; los delanteros no entraron en contacto con el balón; y así, el primer disparo entre los tres palos no llegó hasta el minuto 84, con un chut raso y débil de Valentín Vada.

Las deficiencias futbolísticas no sorprenden a estas alturas de la temporada. Más preocupante es la falta de actitud. Porque, aunque no haya nada en juego en términos clasificatorios, el equipo no puede desaparecer y dejar de competir como lo hizo este sábado en el inicio de la segunda mitad en Ipurúa.

Todavía queda un mes de competición. Y de la disposición de los jugadores dependerá lo largo que se pueda hacer un periodo en el que, a priori, van a ser los resultados ajenos y no los obtenidos por el Real Zaragoza los que confirmen la salvación matemática del cuadro aragonés.

Si el cuadro que entrena Haritz Mujika no vence este domingo (14.00) al Fuenlabrada, la permanencia estará asegurada. Si los vascos ganan, habrá que esperar a mañana lunes, cuando la Real Sociedad B visitará al Valladolid en el estadio José Zorrilla. Y si se da la circunstancia de que ambos vencen sus duelos, todo se aplazaría al sábado 7 de mayo, cuando estos dos conjuntos tendrían que volver a ganar para evitar que se confirme su descenso.

Así, es harto complicado que el Real Zaragoza no salte al césped de La Romareda el próximo domingo (18.15) con la permanencia garantizada, en un partido, el que le enfrentará con el Alcorcón, que volverá a poner a prueba el estado anímico -las ganas, al fin y al cabo- del vestuario.

Las promesas de la semana, que las habrá, no sirven de nada si después salta al campo un bloque tan desganado como en los dos últimos encuentros. Las buenas intenciones se tienen que ver reflejadas sobre el verde. Más aún, teniendo en cuenta que ese choque ante el Alcorcón se disputará en casa, ante unos aficionados que, como los desplazados este sábado hasta Eibar, merecen que se honre la camiseta.

La temporada no ha terminado y, como también dijo Zapater, llevando el escudo del Real Zaragoza no se puede tolerar otra cosa que no sea competir hasta el final.