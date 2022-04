Jim: "El gol nos ha pesado mucho"

Ni miramos ya la clasificación. ¿Para qué mirarla…? De la promoción hace días que ni hablamos, y el descenso, más que improbable, casi es imposible. Por mirar, solo nos queda mirar a nuestro Zaragoza. Igual cuando comparece que cuando deja de hacerlo. De todo hubo ayer en Ipurúa, en ese campo excavado en la montaña. Se jugaban más ellos, y a fe que se notó. Un gol de suerte tras la intervención de la chepa y adiós. No conviene despedirse todavía cuando aún restan cuatro careos. Dar la cara, de eso se trata, aunque se pierda por la chepa… Juan Ignacio Martínez analizó la derrota nada más concluir el choque. “Hemos hecho una primera parte muy buena en todos los aspectos, buscando al rival, teniendo la posesión. Ellos ahora mismo están tocados por una varita mágica y minimizar todo su potencial es difícil. Noventa minutos es mucho tiempo en fútbol”, auditó en un primer balance.

Jim focalizó la trascendencia del primer gol. “Ha habido un gol fortuito y el equipo ha desaparecido del campo. Tenemos que competir. Quedan partidos en la temporada y el Real Zaragoza no puede estar nunca fuera de la competición. Igual que hemos hecho en los 45 minutos iniciales, tenemos que seguir. Nos meten el gol y nos ha pesado mucho. Puedo entenderlo, pero tenemos que competir siempre”, reiteró hasta la saciedad.

En este contexto, la duda estriba en qué Zaragoza vamos a ver hasta que se clausure el curso, cuando apenas queda ya nada que ventilar. Hay que recordar que, antes de viajar a Éibar, Jim consideró al Real Zaragoza como el único equipo capaz de ganar en Ipurúa. “Lo dije el otro día convencido: el único equipo que era capaz de ganar aquí en Ipurúa éramos nosotros. Y estaba convencido por lo que me transmitía el equipo. En la primera parte, las sensaciones han sido también muy buenas. Lo que deseamos todos es seguir compitiendo. No podemos hacer tiempos parciales. También pasó en Cartagena. Eso no nos lleva a ningún sitio. Nos perjudicamos todos, no solamente la entidad. El Real Zaragoza está por encima de todos nosotros, pero para los jugadores y para el entrenador tampoco es aceptable esto”, insistió.

Respecto a la sustitución de Borja Sainz después de haber estado apenas 33 minutos en el campo (reemplazó a Bermejo en el descanso y después dejó su sitio a Puche en el minuto 78), Juan ignacio Martínez zanjó el tema con apenas media docena de palabras. “Ha sido una decisión técnica, nada más”, expuso.

Quizá el Zaragoza pudo acusar también las bajas con las que afrontó el choque. “Es inevitable. Cualquier entrenador quiere tener disponibles a todos sus jugadores. Mientras tenga once futbolistas para competir... Es cierto que las bajas condicionan todo el partido. Quieres hacer unas variantes y a veces no puedes. Hoy veníamos prácticamente sin delanteros específicos. Eso te hace no poder modificar en el partido. Pero esto no es una excusa. Los que estamos ahí tenemos un equipazo para sacar el partido adelante”, concluyó.