Jim: "Todos somos conscientes de que no hemos tenido el mejor día"

Otro empate más, y ya van 19. Otra jornada menos, y ya solo quedan cinco. Otros dos puntos más de diferencia para intentar pillar al sexto, y ya nos saca 11. Y solo quedan 15 por jugar, los mismos que le llevamos a la referencia válida del descenso. Sí, hablamos de matemáticas. Son las cosas que pasan cuando poco se puede hablar de fútbol. De fútbol, o de la falta de fútbol, también habló Juan Ignacio Martínez nada más terminar el careo con el Burgos. Nos pegaron dos palos y sumamos un punto. A Jim tampoco le gustó demasiado la función en La Romareda. “Hoy, cualquier crítica que se haga, la aceptamos”, se arrancó el técnico. “En la primera parte hemos tirado los 45 minutos. Estábamos con la motivación durante la semana. Veníamos de un derbi emocional (con el Huesca). No hay ninguna justificación ni excusa. Todos somos conscientes de que no hemos tenido el mejor día. Hay que darle mérito al Burgos”, añadió.

Jim también explicó cómo los rivales le intentan tomar la medida al Real Zaragoza. “Los equipos que nos esperan, que juegan repliegue intensivo, que lo basan todo en el contragolpe y en el balón parado nos generan muchos problemas. Tenemos que meterle mucha energía al juego en el campo, darle amplitud, hacer dos contra uno, provocar estrés en el rival para que aparezcan los espacios. Si no, es muy difícil”, reconoció.

La elevada cantidad de empates que colecciona el Real Zaragoza también fue objeto de análisis por parte de Juan Ignacio Martínez. “Es un número muy alto. Tenemos que ser un equipo más ganador. Pero se ha dado y por eso no estamos donde teníamos que estar. Al final, el algodón no engaña. Unas veces has podido ganar y otras perder. Pero para obtener tantos empates, algo hemos hecho mal”, argumentó. Jim también detalló cómo el Zaragoza rinde mejor ante equipos teóricamente más poderosos. “En casa nos teníamos que reivindicar. Antes fue el Amorebieta, ahora el Burgos. Y sin embargo, con el Almería, con el Sporting, con Las Palmas ahí hemos estado. Quizá porque vamos a buscarles. Ahí sí somos poderosos. Nos ha faltado la energía que hace falta en fútbol”, reiteró.

Antes del encuentro ante el Burgos, Jim decía que lo principal era ganar los seis partidos que restaban hasta la clausura de la competición. Ahora, a 11 puntos de promoción, las cuentas son cada vez más complejas para intentar llegar al ‘play off’. “Estando en el hotel, el Oviedo mete el gol en el descuento (contra el Alcorcón)… Somos profesionales. Estamos a una distancia considerable. Lo que tenemos que seguir es seguir compitiendo. Ahora tenemos una salida muy bonita a Éibar”, expresó, en un diáfano ejercicio de contrición.

De cara a los cinco encuentros que restan, Jim continuó pidiendo un esfuerzo a sus jugadores. “Eso es lo que vamos a intentar corregir. Espero que sea un lapsus como el de Cartagena. No hemos estado bien. Vamos a hablar con los jugadores. Ellos son los primeros que quieren hacerlo bien”, insistió, para finalmente adentrarse en el futuro del Real Zaragoza. “Ahora viene una nueva empresa, los jugadores que tienen contrato, los que no… Los profesionales nos estamos jugando cosas. No se puede relajar nadie. La afición quiere ver ganar a su equipo. Nosotros queremos darle las alegrías que desea”, concluyó.