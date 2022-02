Marc Gual, exdelantero del Zaragoza: "Que venga rápido alguien a ayudarnos y sacarnos de aquí"

Marc Gual, delantero que militó en el Real Zaragoza hace tres temporadas, y ahora jugador del Dnipro ucraniano, ha explicado en una entrevista en el programa ‘Al Rojo Vivo’ de La Sexta cómo él y sus compañeros están viviendo la primera fase del ataque de Rusia sobre territorio de Ucrania. “Estamos buscando una forma segura de salir de aquí”, ha indico el delantero, acompañado del asistente Izán Martín, también español y ayudante del entrenador principal. “Hasta hace dos días estábamos de pretemporada en Turquía y justo ahora que hemos vuelto ha estallado esto. Estamos a la espera de lo que pueda suceder en las próximas horas”, ha señalado Gual, que en en el pasado mercado de enero cambió el Alcorcón por el Dnipro 1, club fundado en 2017 como heredero del histórico FK Dnipro, quien fuera rival del Zaragoza en la Copa de la UEFA de la temporada 2004-2005. “No esperábamos que sucediera esto, pero nos ha tocado vivirlo. Buscaos ahora la forma de salir de modo seguro. Estamos en contacto con la familia en España para que sepan la situación, aunque no pueden hacer mucho. Simplemente, que estén tranquilos porque estamos bien. Que venga rápido alguien a ayudarnos y sacarnos de aquí porque tenemos pocas vías de salida”, ha solicitado Marc Gual

Marc Gual tenía previsto empezar la segunda mitad de la campaña de la primera división ucraniana el próximo domingo, después del parón invernal habitual en las ligas del norte de Europa. El jugador está viviendo la evolución de la crisis con Rusia arropado por sus compañeros de equipo de otras nacionalidades en el centro de entrenamiento del club, en la ciudad de Dnipropetrovsk, en la zona oriental del país, una de las regiones sobre las que el ejército ruso está intensificando sus ataques en la última hora.

Según ha relatado Izán Martín, ha sentido los bombardeos a primera hora de la mañana. “A las 5 de la mañana he escuchado un ruido y he visto fuego, ya me he puesto en contacto con el entrenador y los compañeros”, ha indicado. “Nuestro objetivo es saber qué hacer. Si salir o no. Si hay que salir por dónde y cómo”, ha ampliado.

Marc Gual dejó el Zaragoza en verano de 2019 tras un año en el club cedido por el Sevilla. Luego, jugó en el Girona, antes de recalar en el Alcorcón, donde comenzó la temporada. La mala marcha del club madrileño y la posibilidad de salir en enero condujo al delantero catalán a iniciar la aventura ucraniana.