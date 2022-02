Jim: "Llevamos muchas semanas sin ganar, hay que sumar"

En esta ocasión, ni se empató. Ocho partidos sin ganar, 67 días sin catar la victoria. Ayer hubo una hora buena con balón, pero no lo supo rentabilizar una vez más un Real Zaragoza que marcó tarde, cuando todo estaba ya ventilado (2-1). Antes, uno que no va, otro que no ve, dos goles encajados que retratan el percal junto al precipicio. Dándolo todo, el Zaragoza es incapaz de sumar. No dan ganas de hablar al árbitro, aunque tolerara al Leganés. El problema no pita, chirría. Habrá que comenzar a mirar los resultados de los rivales. Todo eso lo valoró Juan Ignacio Martínez en la sala de prensa de Butarque.

"Hemos tenido dos ocasiones muy claras. Marcar es lo que diferencia los partidos-se arrancó Jim-. El equipo, más allá del gol, creo que estaba en el partido con mucho más ahínco que el Leganés. Pero ellos, a la mínima, nos meten un gol. Por eso los tres puntos se quedan en Leganés y nosotros nos vamos de vacío".

Jim valoró el esfuerzo desarrollado. "Hemos luchado hasta el final. Es verdad que llegó tarde el gol. A los jugadores no se les puede reprochar nada. Su actitud es muy buena. No nos hemos rendido nunca. A partir de ahora, vamos a intentar ser menos previsibles, y ser mucho más directos. Ellos en el descanso han quitado a un futbolista con tarjeta amarilla. Sus dos centrales estaban con amarilla nada más empezar la segunda parte. Eso es parte del juego, del fútbol. Tenemos que someter mucho más a los rivales. No se les puede reprochar nada, pero tenemos que tener esa chispita, el oficio, porque muchas veces los partidos se deciden por detalles", enfatizó.

El técnico no negó las evidencias. "Llevamos muchas semanas sin ganar, y el fútbol solo entiende de ganar. Hicimos una racha de nueve empates que rompimos con tres victorias. Hoy, después de cuatro partidos empatando, ha llegado una derrota. No entro si es justa o injusta, pero tenemos que romper esta dinámica, también para la autoestima del jugador. Los chavales se lo dejan todo, van al límite", insistió.

"No podemos pensar en milongas, sino en la próxima victoria. Estamos en la parte baja y tenemos que sumar. Llevamos mucho tiempo sin ganar. Los chavales se dejan todo, van al límite, pero hay que ir a ganar. Hay que intentar ganar como sea en nuestro estadio", concluyó Jim.